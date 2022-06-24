卸任前無緣大巨蛋完工　柯文著轟中央：大彎北段、大巨蛋、社子島每樣都卡

▲柯文哲出席「2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽」記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

由於審查作業的關係，遠雄大巨蛋確定無法在10月試營運，也代表台北市長柯文哲卸任前無法剪綵。對此，柯文哲24日上午受訪表示，不知道為何內政部防火避難層審查要那麼久，「不要為了對付柯文哲，大彎北段、大巨蛋、社子島，每樣都卡」，政黨利益不要超過國家利益，這是不應該的。

柯文哲說，還是先表明北市府態度，「我們不會放水，也不會刁難，一切依法行政」，現在大巨蛋這樣，去年4月就送到中央去審防火避難層審查，到現在還沒回來，「回來以後我們才能給他建照變更，才能夠繼續後續的工程；工程完成之後才能夠去拿使用執照，故事就這樣」。

「現在是這樣，去年4月到現在，也不知道為何內政部防火避難層審查要那麼久。」柯文哲說，其實是這樣，也不要為了對付柯文哲，大彎北段、大巨蛋、社子島，每樣都卡，「我覺得是這樣，政黨利益不要超過國家利益，這是不應該的」。

媒體追問，會不會認為沒辦法在卸任前完工有點可惜？柯文哲坦言「不會」，強調自己態度是這樣，該他做的他每一樣都做，「我的態度是這樣，不要刁難、不要放水，依法行事，該怎麼做就怎麼做」。