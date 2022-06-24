電價7月漲定了　民進黨團：全民埋單台電虧損不公平

▲民進黨立法院黨團舉行輿情記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

電價費率審議會下周一（27日）召開，台電已提數個電價版本送審議會討論，漲幅最少的版本平均調漲5％，並綜合考量燃料成本、中油、台電財務、物價等因素，採「混搭版本」調整電價，引發國民黨強烈批評。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（24日）上午表示，台灣沒有自有能源但是電價低於亞洲多國，台電虧損由全民埋單，用電少的人要補貼用電高的人，這並不公平。

民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會，鄭運鵬會中說，台灣沒有自有能源且低電價，電價低於日本、南韓、菲律賓、泰國等亞洲鄰國，民生電價平均長期都高於工業電價，且公用售電業為台電專有，因此台電虧損由全民埋單，用電少的人要補貼用電高的人，這並不公平。

鄭運鵬表示，民進黨團提出照顧民生、穩定物價、節約能源、強化電網等4大主張，政府應該找出停電的原因，讓民眾對強化電網有信心，避免無預警的跳電，希望去年公投的「痛」不要再發生。

立委林楚茵補充，如果今天台電持續虧損，最終也是由全民埋單，應該讓民眾覺得電價合理，同時能夠安心用電，不要再讓媒體發現「跳電的原因很瞎」，這樣民眾才願意把荷包打開。