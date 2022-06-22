必須退貨！切好市多櫛瓜「炸出滿滿生命力」　她傻：外觀超新鮮

▲噁蟲在櫛瓜裡面狂蠕動。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「櫛瓜」高營養價值外，更有著高纖、低熱量、低GI（升糖指數）等特色。不過有一名女網友驚呼，在好市多買櫛瓜，外觀看起來翠綠新鮮，怎料一切開來，「發現其中富有生命力」，嚇得她不敢吃了。照片曝光後，網友一致贊同退貨，「你該慶幸你在好市多買，在一般市場買只能認賠！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》傻眼直呼，上週三（15日）在內湖賣場買了櫛瓜，在冰箱放了兩天要拿出來烹煮，不料刀子一剖開來，裡面出現「超噁蛋白質」！

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原PO拍下影片，櫛瓜外觀無異狀，但裡面有蛆蟲爬行蠕動，讓她頓時頭皮發麻直呼「要吃...發現其中富有生命力，大家購回後要注意一下。」

▲外觀翠綠，完全看不出來裡面有蟲。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下網友驚呼，「菜市場也常會買到這樣的，菜市場不好退貨，Costco可以退貨喔」、「櫛瓜真的很難分辨裡面好壞」、「這是可能是果蠅幼蟲」、「櫛瓜外表是看不出來有沒有被叮，切開才發現是正常的」、「我的一天就爛了～整盒丟了」、「覺得大條的特別容易爛和有種，現在都挑小條的」、「之前也有一個人分享過，櫛瓜裡面的蟲還會彈跳，超級有生命力」。

對此，內行教學直呼，「可以觀察蒂頭，切下來的那個部位，如果已經乾到縮起來，建議不要買，經常性會看到有白色一絲絲的霉，吃下去真的不太好，By曾經在澳洲認真採了兩季的櫛瓜人，雖然我非常愛吃櫛瓜，還是要吃新鮮的」、「其實很常見。果蠅為了繁衍後代，在櫛瓜還是小果時叮了一口櫛瓜將卵放進，讓軟嫩果肉製造幼蟲們生長環境。在選購蔬果時最好能看到實品，看一下表皮是否有叮的痕跡，也稍按壓是過軟裡面可能腐爛」。

▼內行直呼很常見，是被果蠅叮咬而產生蟲卵孵化。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

