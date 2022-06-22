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好市多跌落神壇？資深會員「怒揭6巨雷」　4千人共鳴：走下坡現象

▲▼好市多牛肉。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO嫌棄，好市多牛肉品質變差了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友抱怨，好市多商品「每樣都漲50元」，引發其他會員直呼「三個月沒去好市多了！」無獨有偶，一名男網友對好市多商品品質也感到無奈，「6個巨雷」曝光後，讓一票網友也超有感，「採購部門問題很大，價格和品管的確呈現走下坡的現象」、「我也發現，我不去Costco反而省更多錢」。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》搖頭直呼，「在Costco購物了很多年，最近不去了」，致命原因與品質變差有關，他接著列出6點巨雷，如下：

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1｜牛肉，在Costco買的與在美福買的牛肉，美福品質比較好。

2｜土魠魚塊，在Costco買的與菜市場買的比較，菜市場買回來冷凍了一段時間，乾煎起來還是很香，但是Costco的不香，好奇怪？

3｜堅果原有一個廠牌很好吃，後來換成他們的自有品牌就不愛吃。

4｜老婆愛吃的鹹餅乾也不賣了。

5｜橄欖油不精緻。

6｜義大利麵、義大利白醬、蕃茄醬、冷凍Pizza等，在全聯也買得到。

針對以上6點，讓原PO對好市多官方喊話，「要加油了，實在沒有吸引力，只有停車位比較寬敞！」

文章曝光後，引來4千多名網友討論，多數人認同回應，好市多猶如跌落神壇，「真的沒那麼好逛了，品質跟價格都不如從前」、「最近價格真的漲得太多了，完全不是大賣場又有收會員價的作風」、「有些特價品，第一天去買就賣完了，第二天也沒有，有種被騙的感覺」、「樣少量大，小家庭報廢率太高，還是大潤發好逛」、「繳會員費卻都限量1件？然後特價商品當天就缺貨？被騙來強迫消費它物感覺」、「連停車位限時要收費，逛起來也很有衝衝衝的壓力，不像以前可以帶著一家大小悠閒逛逛」、「現在只剩去加油了」、「我也發現，我不去Costco反而省更多錢」、「中肯！還有，有一次發現相同東西，好巿多還比較貴，又要買多量....真的不是一定要在好巿多買東西的fu」。

另一派網友則反駁，「我覺得餅乾滿吸引人的啊！最近進好多喜歡的垃圾食物」、「只有我覺得好好買嗎？我都買當期特價商品跟肉品、各類清潔劑、洗衣精、藥品、油品、餅乾、甜點、鮮奶、烤雞、蝦仁、咖啡豆、冷凍氣炸食物都不錯啊」、「我們家很愛逛耶，常常有很多新品項可以嘗試，蠻有樂趣的」。

▼多數人直呼，好市多品質要加油了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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好市多品質漲價牛肉會員

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