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午後炸雷陣雨　氣象局曝這天最劇烈「夾帶冰雹襲擊」

記者李姿慧／台北報導

今高溫炎熱，不過氣象局提醒，下午過後易有午後雷陣雨；明天周六午後雷陣雨明顯，西半部和山區要嚴防大雷雨，「部分地區會出現冰雹，天氣現象劇烈。」

▲▼氣象局說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

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氣象局預報員徐仲毅表示，台灣今雲量少，晴天為主，下午之後容易有午後雷陣雨，在台灣南邊外海和東南方有對流雲系發展，東南部恆春半島有水氣移入，不時會有局部性短暫陣雨；今天午後雷雨區域偏向山區，「中南部和大台北今天易有午後雷雨」，今晚之後雨勢趨緩，東南部恆春半島，甚至中南部沿海，夜晚到清晨會有零星下雨。

徐仲毅指出，台灣處於太平洋高壓邊緣，容易有午後雷陣雨，明天高壓東退，未來幾天易有午後雷陣雨，「特別明天午後雷陣雨明顯，會維持到下周一。」

徐仲毅強調，周六後特別注意，午後雷陣雨明顯，西半部和山區要嚴防大雷雨，容易有短延時強降雨，嚴防雷擊強陣風，「部分地區會出現冰雹，天氣現象劇烈。」

▲▼氣象局說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

下周天氣部分，徐仲毅說，下周二高壓北抬，太平洋高壓南緣有水氣移入，東半部會有短暫陣雨，時晴時雨，西部上午高溫炎熱、下午有午後雷陣雨。

溫度部分，沒下雨時各地比較熱，今天可到32到36度，比較熱地區在台北盆地、中南部近山區、花蓮地區縱谷及台東近山區，比較容易炎熱；今明兩天高溫炎熱，未來一周沒有下雨比較炎熱，嚴防午後雷陣雨，明天容易有大雷雨，今天夜晚到明天清晨，金馬易有局部霧低雲影響能見度。

▲▼氣象局預報員徐仲毅6/24說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局預報員徐仲毅6/24說明。（圖／翻攝氣象局直播）

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