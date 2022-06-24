爆熱！今體感溫度飆40度↑　午後雷雨彈「像游擊隊」

記者李姿慧／台北報導

高溫炎熱，午後要嚴防雷陣雨，天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書上表示，今(ˊ6/24)體感溫度有機會超過40度以上，午後雷陣雨發展很隨機，就像游擊隊，午後雷陣雨發展機會顯著增加。另下周易有東風波動發展，也可能有擾動和低壓逐步發展，不過說何時有颱風還有點早，不確性仍高。

彭啟明表示，今天上午高溫各地仍有機會到達34-37度，局部地區因風速較弱，通風環境較差等當地條件，仍有可能到達37-38度，尤其非常晴朗陽光很強，體感溫度更超過40度以上，務必要防曬防中暑。

今也要嚴防午後雷陣雨，彭啟明表示，今午後雷陣雨和昨天類似，不過午後雷陣雨發展都是很隨機，像是游擊隊一樣每天都不大相同，午後如果遇到雷陣雨務必要能避就避，尤其戶外工作者、農事或是騎乘機車，都要提高警覺，暫停20到30分鐘就能夠降低風險，尤其每年都有不少遺憾事件發生，被雷擊也和人品道德沒有關連性，也請特別要注意。

周末開始，特別是周日起，太平洋高壓有逐漸北移的趨勢，彭啟明指出，主要高壓中心會往日本南方海面接近，高壓延伸的高壓脊會從台灣附近往北移，這也讓台灣天氣會有些改變，高壓的力道會稍微減弱一些，中午高溫不會那麼極端到36-38度，但仍有34-36度機會，還是偏熱，午後雷陣雨發展的機會將顯著增多。

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彭啟明強調，高壓略偏北，這也讓菲律賓東方海面，會容易有東風波動發展，這當中也可能有擾動或低壓逐步發展，現在說什麼時候有颱風還有點早，不確定性也高，到現在為止都還是電腦模擬出來的虛擬颱風，而且不同模式差異很大，同一個模式前後時間也都有不同結果，等到下周再來觀察會比較合適。

▲今午後嚴防雷陣雨彈襲擊。（圖／記者李毓康攝）