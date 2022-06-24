　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆熱！今體感溫度飆40度↑　午後雷雨彈「像游擊隊」

記者李姿慧／台北報導

高溫炎熱，午後要嚴防雷陣雨，天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書上表示，今(ˊ6/24)體感溫度有機會超過40度以上，午後雷陣雨發展很隨機，就像游擊隊，午後雷陣雨發展機會顯著增加。另下周易有東風波動發展，也可能有擾動和低壓逐步發展，不過說何時有颱風還有點早，不確性仍高。

彭啟明表示，今天上午高溫各地仍有機會到達34-37度，局部地區因風速較弱，通風環境較差等當地條件，仍有可能到達37-38度，尤其非常晴朗陽光很強，體感溫度更超過40度以上，務必要防曬防中暑。

今也要嚴防午後雷陣雨，彭啟明表示，今午後雷陣雨和昨天類似，不過午後雷陣雨發展都是很隨機，像是游擊隊一樣每天都不大相同，午後如果遇到雷陣雨務必要能避就避，尤其戶外工作者、農事或是騎乘機車，都要提高警覺，暫停20到30分鐘就能夠降低風險，尤其每年都有不少遺憾事件發生，被雷擊也和人品道德沒有關連性，也請特別要注意。

周末開始，特別是周日起，太平洋高壓有逐漸北移的趨勢，彭啟明指出，主要高壓中心會往日本南方海面接近，高壓延伸的高壓脊會從台灣附近往北移，這也讓台灣天氣會有些改變，高壓的力道會稍微減弱一些，中午高溫不會那麼極端到36-38度，但仍有34-36度機會，還是偏熱，午後雷陣雨發展的機會將顯著增多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明強調，高壓略偏北，這也讓菲律賓東方海面，會容易有東風波動發展，這當中也可能有擾動或低壓逐步發展，現在說什麼時候有颱風還有點早，不確定性也高，到現在為止都還是電腦模擬出來的虛擬颱風，而且不同模式差異很大，同一個模式前後時間也都有不同結果，等到下周再來觀察會比較合適。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲今午後嚴防雷陣雨彈襲擊。（圖／記者李毓康攝）

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
車廂哪裡最危險？　研究：「這區域」空氣流通最慢
快訊／陳時中今回歸記者會！　「消失12天」首露面
恩恩爸喊血氧值80卻寫「無法測量」　消防局回應了
快訊／俄羅斯驚爆墜機！　傳多人死亡
iPhone最新爆料！　「古銅金配色」曝光
燕子店內盤旋！　開出「6.1億威力彩頭獎」彩券行曝
「殭屍展」明開幕！新竹靈糧堂怒轟：無知愚昧深深得罪神
S-70C機工長殉職　同袍淚憶「大仁哥」：領導極受賞識

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南部地區醫療用血僅3.6天　各大醫院院長聯合呼籲捐血救人

用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

今晨連兩震！氣象局曝兩起不同構造　620餘震已29起

快訊／陳時中今回歸下午2點記者會！「消失12天」染疫後首露面

車廂哪裡最危險？　研究指出：「這區域」空氣流通最慢

分科測驗20縣市設考場讓確診生應考　未主動通報將取消資格

燕子店內盤旋！彰化彩券行開出6.1億威力彩頭獎　終結16連槓

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

南美館「地獄展」明開幕！　可否cosplay拍照？小編回答埋伏筆

爆熱！今體感溫度飆40度↑　午後雷雨彈「像游擊隊」

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

南部地區醫療用血僅3.6天　各大醫院院長聯合呼籲捐血救人

用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

今晨連兩震！氣象局曝兩起不同構造　620餘震已29起

快訊／陳時中今回歸下午2點記者會！「消失12天」染疫後首露面

車廂哪裡最危險？　研究指出：「這區域」空氣流通最慢

分科測驗20縣市設考場讓確診生應考　未主動通報將取消資格

燕子店內盤旋！彰化彩券行開出6.1億威力彩頭獎　終結16連槓

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

南美館「地獄展」明開幕！　可否cosplay拍照？小編回答埋伏筆

爆熱！今體感溫度飆40度↑　午後雷雨彈「像游擊隊」

南部地區醫療用血僅3.6天　各大醫院院長聯合呼籲捐血救人

不滿被叭一聲...路狂症阿北騎車狂追　刺傷夜遊男大生背部

買個麥當勞就出事！　女移工吃早餐...害同房15室友整窩被逮

2人5折！台北喜來登十二廚6／27-6／30快閃優惠　最高現省1490元

「最容易疏忽1物」吃電怪獸曝光！第一名不是冷氣：電費噴3000元

用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

「假和尚」上門「化緣」下迷藥　女店員奮力逃出躺地手腳抽搐

日本電車遭潑「不明惡臭液體」！2少女緊急送醫　1人腹部劇痛

Xpark夏日祭典又來了！穿浴衣逛水族館、企鵝吃流水「魚」麵線

57歲張曼玉「暴瘦近況曝光」當DJ打碟！　同場2大咖天王嗨爆全場

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

高雄「神秘拖板車」載巨木箱　千人猜答案

正取二台大醫！建中小鮮肉曝3C讀書法

主廚教高麗菜正確切法　口感更好

館長喊被騙：民進黨是這樣對付我

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

小情侶吵架！男友道歉「那邊硬硬的」她更氣

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

台大醫學系「神鬼學生」鑽漏洞錄取　落榜頭氣炸

即／威力彩6.19億　彰化一注獨得

孩子稱「爸過世」震撼萬人　媽曝真相

雞排妹轟搭訕男滾　發文公審戰翻

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

英文老師「超小比基尼」推特被追爆　她無奈回應了

更多熱門

相關新聞

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

一名汽車駕駛昨日（23日）在臉書PO文表示，日前與一名橫跨3線車道的女騎士發生碰撞，事後協助送醫，也很關心傷勢，沒想到對方的兒子得知他的汽車強制險過期，竟然在沒告知的狀態下去申請「特別補償基金」，要求負全責醫療費7萬多元，讓他覺得自己遭到違規三寶惡意求償。不過，網友們雖然同情他的遭遇，但也認為女騎士的兒子沒有錯，畢竟申請「特別補償基金」是他們權利，雙方的問題還是上法院解決最公平。

花蓮規模4.5「極淺層地震」！最大震度3級　清晨突然一晃

花蓮規模4.5「極淺層地震」！最大震度3級　清晨突然一晃

海事處：珍寶海鮮舫還在西沙群島附近海面

海事處：珍寶海鮮舫還在西沙群島附近海面

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機

吃滷肉飯被打死關鍵曝！一句「你認識嗎」引殺機

關鍵字：

天氣氣象局影音

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

即／海軍證實「機工長離世」　生前執勤照曝

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

他買5000張股票到果糖廠股東會飆罵　讓公司月省近200萬

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面