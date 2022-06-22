周末起雨區擴大　擾動發展機率曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，10日內西北太平洋熱帶擾動發展的機率達40%（黃色）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，周六到下周二高壓稍減弱，午後降雨範圍擴大。氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲系集模式模擬顯示，10日內西北太平洋熱帶擾動發展的機率達40%，模擬發展成颱的機率仍偏低，需持續觀察。

氣象局今天（22日）凌晨對金門縣發布「濃霧特報」，今晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天慢慢從吹西南風轉為南風、東南風，東南部和恆春半島整天有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

趙竑說，周四、周五太平洋高壓稍微強一點，午後西半部近山區平地有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部、東南部有零星短暫陣雨；周六到下周二高壓稍減弱，降雨範圍擴大，午後西半部、東半部山區都有局部短暫雷陣雨機會，清晨至上午南部、東南部有零星短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，10日（下周五20時）內西北太平洋熱帶擾動發展的機率達40%，模擬發展成颱的機率仍偏低，不過，模式會再調整，需持續觀察。

至於下周是否易有熱帶擾動發展，趙竑指出，變化還太大，雖有些資料有反應，但也有資料沒任何訊號，而下周偏東南風，高壓位置稍微偏北一點點，午後雷陣雨會發展較好。