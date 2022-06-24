今晨連兩震！氣象局曝兩起不同構造　620餘震已29起

▲地震。（圖／翻攝中央氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今(6/24)凌晨4時21分發生規模4.5地震，震央位在花蓮縣近海，深度5公里處極淺層地震，2小時後又震，上午6時32分在發生規模5.1地震，震央為台灣東部海域。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，兩起地震屬不同構造，凌晨該起地震為620強震的餘震，迄今已29起；東部海域小區域地震則是位破碎帶的背景地震。

今凌晨4時21分發生芮氏規模4.5地震，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方 41.9 公里花蓮縣近海處，最大震度花蓮縣磯崎、光復3級。

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▲地震。（圖／翻攝中央氣象局）

清晨6時32分又發生一起地震，台灣東部海域發生規模5.1地震，深度29.1公里，最大震度2級，其中宜蘭縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度2級。

陳國昌表示，今天凌晨和清晨兩起地震是不一樣的構造，凌晨花蓮近海地震屬於620強震的餘震，迄今包含主震總共發布29起，一個月內仍會有規模3到4以上的餘震發生。

陳國昌說明，今上午6時32分東部海域地震處南澳海盆，這地區常常有比較大規模超過5地震，因處於隱沒帶上方，會出現增積岩體往下拉造成海盆位置，兩邊岩體擠在一堆，有很多破碎帶，屬於背景地震之一，台灣周遭有很多背景地震，每一段時間就會發生地震。