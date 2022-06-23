藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

▲民眾黨士林北投議員參選人黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，台北市議會因此重提《台北市重陽節禮金致送自治條例》草案，接著北市府提覆議案未成功，因此發函給行政院聲請自治條例函告無效，但政院22日回函難以認定抵觸憲法。對此，民眾黨議員參選人黃瀞瑩細數北市府近年推出的敬老政策，強調「對長輩的照顧，從來都沒有不見！完善的老福政策，比單純發錢更重要！」

黃瀞瑩說，近年來，台北市積極推出各種老人福利政策，像是敬老卡點數發放，鼓勵長輩多出門走走；積極辦理「樂齡學堂」，讓長輩持續學習；提高老人健保補助，每年可以節省近萬元的健保費。此外，北市府提供肺炎鏈球菌疫苗，只要滿63歲以上的長者，都可以免費施打。

黃瀞瑩表示，這些都是我們正在為長輩做的事情，未來，我還希望能優化日照服務中心功能，提升居住型長照機構量能，讓長輩在台北，能夠健康、安心地好好慢老。

「陪伴，是世界上最無價的愛。」黃瀞瑩說，這幾年，看到阿公、阿嬤們在里辦公室和同齡閒話家常，一起上課吸收新知，他們臉上的笑容，也是身為三明治世代的我們，感到最欣慰的事情，更是「一次性發放敬老金」達不到的效果。

「即使做起來很艱難、複雜，但這才是政府該做的事！」黃瀞瑩強調，單純的發錢，並不能稱作關懷長輩，比起一次性的補助，這些長遠的政策規劃才是對長輩最實際的照顧，真正減輕三明治世代的負擔。

