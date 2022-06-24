南部地區醫療用血僅3.6天　各大醫院院長聯合呼籲捐血救人

▲成大醫院、奇美醫院醫療團隊呼籲大眾捐血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自5月以來南部地區受到疫情升溫的影響，各級學校陸續實施遠距教學，公司、工廠員工分流分艙管制措施以及部分捐血單位內部陸續傳出確診個案影響下，許多定期性捐血活動都取消辦理，且民眾出門捐血意願也明顯降低，造成南部地區血液庫存量直線下滑，醫療用血僅剩3.6天，造成用血相當大衝擊。

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台南、高雄捐血中心表示，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋的醫療用血，從4月下旬起受到疫情影響，每天的捐血量持續下滑，捐血人潮僅剩往常的3~4成左右，24日早上的庫存僅餘3.6天，捐血中心對於醫院血液申請訂單已採取減量供應的措施，造成醫療用血使用相當大的衝擊！

對於目前缺血的現況，以及造成第一線醫療用血短缺的影響，南部地區各大醫院院長紛紛表示憂心，因此特別緊急聯合呼籲社會大眾及院內醫護人員，只要身體健康，一週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，可以儘快前往捐血中心挽袖捐血，以緩解近期缺血的危機。

南部地區大林慈濟醫院副院長陳金城、成大醫院院長沈孟儒、奇美醫院首席醫療副院長林宏榮、嘉義基督教院長姚維仁、義大醫院院長杜元坤、高雄榮民總醫院院長林曜祥、高雄長庚醫院院長王植熙、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文都出面呼籲捐血救人。