　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子狂喊救妹妹！　16歲溺斃男「救的竟然不是人」家屬悲憤

記者任以芳／綜合報導

四川成都發生一起遺憾溺水事件，女子站在岸邊呼叫「救命！救救妹妹」，一名16歲男孩立刻跳河救援，因水流太湍急，體力不支被沖走。至今成都救援隊還在打撈遺體，當家屬知道孩子「救的是狗不是人」，狗主人當時疑似誤導救援，讓家屬悲憤又傷心。

綜合陸媒《九派新聞》、《紅星新聞》指出，根據現場目擊者表示，剛開始16歲男孩在河岸邊打籃球，聽到有人一直呼喊「救命！救救妹妹！」男孩立刻跳下水救援。

目擊者說，才剛游幾米遠，男孩開始就往下沉，起起伏伏了四次，由於水流太過湍急，被水流一路沖到下游，狗也沒救成，自己反倒溺水失聯。

▲▼ 男孩疑似被誤導以為救人結果是狗，溺水身亡 。（圖／翻攝 九派、大象新聞）

▲ 男孩疑被誤導，跳河「救人」結果救的是狗，溺水身亡 。（圖／翻攝 九派新聞）

現場影片顯示，男孩溺水後，父母也趕到了現場。母親在兩名親友的攙扶下勉強行走，表情十分悲痛，站在附近大橋上一直痛哭，呼喊「兒子！兒子啊！」

據了解，溺水男孩是家中獨子，身高有190公分，長相陽光正直帥氣，喜愛運動得過很多，是家中獨子。家屬也十分質疑寵物狗主人，「當初為何沒講清楚是狗溺水，而不是人。」

目擊者也回憶，狗主人只是大喊「救命！」，一直說「救救妹妹！」讓男孩誤以為溺水的是小女孩，急著下水「救人」。截至目前，救援隊人員尚未尋落男孩遺體，家屬悲痛萬分。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／4歲女童腦炎「發病到死亡僅4天」
快訊／本土52213「各縣市分佈曝」　台中7909例最多
快訊／今增171死亡！　本土+52213
LIVE／莊人祥回歸！　指揮中心最新說明
禁了40年！　北市忠孝西路確定「開放機車行駛」
新竹荒唐哥縱火燒屋！　弟弟一家人驚險逃
面試官看身分證酸「妳爸是吳宗憲啊！」　Sandy應對被讚爆
熱褲妹取車畫面曝！　2女鏘蹲繳費機前
快訊／阿富汗規模6.1強震　傳至少250人死亡
張兆志植髮8804根「頭皮密麻血洞」！　驚人轉變揭曉
大S婚紗激美！韓網盛讚「2X歲我也信」　具俊曄羞認戴假髮來台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子狂喊救妹妹！　16歲溺斃男「救的竟然不是人」家屬悲憤

7小時不間斷探索各地雨林　雲南石梯村近距離觀察犀鳥育雛過程

珍寶海鮮舫沉沒！他18天前「這張畫」神預言　畫家：我烏鴉嘴

元朗大火停電冷凍倉海膽快壞了！　業主急上臉書平價大拍賣　

唐山主嫌當過「澳門疊碼仔」　陸官媒再問：消失23分鐘去哪？

珍寶海鮮舫西沙沈船位置曝光　拖船詭異路徑呈鋸齒狀徘徊

小麥豐收維穩物價　李克強重申：不超發貨幣、防止拉閘限電

天津氣爆致23人受傷　磚瓦噴飛馬路...有人渾身是血卡路邊圍欄

醉男誤認朋友死了大哭做人工呼吸！　「強人鎖男」片瘋傳網笑翻

人父當街逼女兒分手　男友驚爆「要我搓你雞雞幹嘛！」超亂關係曝

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

女子狂喊救妹妹！　16歲溺斃男「救的竟然不是人」家屬悲憤

7小時不間斷探索各地雨林　雲南石梯村近距離觀察犀鳥育雛過程

珍寶海鮮舫沉沒！他18天前「這張畫」神預言　畫家：我烏鴉嘴

元朗大火停電冷凍倉海膽快壞了！　業主急上臉書平價大拍賣　

唐山主嫌當過「澳門疊碼仔」　陸官媒再問：消失23分鐘去哪？

珍寶海鮮舫西沙沈船位置曝光　拖船詭異路徑呈鋸齒狀徘徊

小麥豐收維穩物價　李克強重申：不超發貨幣、防止拉閘限電

天津氣爆致23人受傷　磚瓦噴飛馬路...有人渾身是血卡路邊圍欄

醉男誤認朋友死了大哭做人工呼吸！　「強人鎖男」片瘋傳網笑翻

人父當街逼女兒分手　男友驚爆「要我搓你雞雞幹嘛！」超亂關係曝

神話Andy追妻搬到濟州島「只為她做早餐」　妻認定：原來他很愛我

「謝謝妳給我這麼多快樂」！知名作家楊渡發文哀悼喪女之痛

快訊／又一幼童染疫亡！4歲女童腦炎「發病到死亡僅4天」

BMW「M3最速旅行車」亮相！德國9月開放預訂、當地售價307萬起

玉晶光跌停！外資補刀降評　AR／VR設備成長放緩、目標價下調418元

快訊／今本土+52213！各縣市確診分佈曝

3房沒市場！　房仲曝「萬年1字頭區」靠這族群翻身

民進黨立委替教學鐘點人員請命　疫情停課收入銳減應納入紓困

快訊／今增171死亡！本土+52213

看門狗撲咬「2男線管石頭毆砸」　台電登門致歉...動保處將開罰

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

大陸熱門新聞

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

「天選之班」29人有24人考上或保送研究所 剩下5人哪去了？

澳門大亨洗米華涉4罪　恐關33年

珍寶海鮮舫西沙沈船位置曝光 拖船詭異路徑呈鋸齒狀徘徊

醉男誤認朋友死了大哭做人工呼吸！　網笑：強人鎖男

唐山被打女子現況公布　官方：2名女性輕傷

22歲妹擠眉毛旁痘痘　隔天腫得像牛頭㹴

少年聽見「救命」下水救人　結果不幸溺斃

香港輸電橋起火全面燃燒　元朗大範圍停電

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

幾十萬人存款消失釀金融風暴 撈1760億幕後黑手轉國籍逃亡

唐山主嫌當過「澳門疊碼仔」

珍寶海鮮舫沉沒！他18天前「這張畫」神預言

更多熱門

相關新聞

夏日戲水莫忘安全　防溺10招+救溺5步保平安

夏日戲水莫忘安全　防溺10招+救溺5步保平安

每年6至9月是台灣天氣最炎熱的時期，同時民眾戲水消暑活動也達到高峰，花蓮縣消防局特別呼籲民眾務必慎選戲水區域，遠離危險水域，以避免溺水的憾事發生。日前花蓮縣消防局吉安分隊派員於轄區民眾易戲水逗留地區進行水域搶救演練，並針對各項救援裝備之操作訓練，強化救災人員救援應變處理能力。

重回戰場不後悔　退休護理師進駐防疫旅館救人

重回戰場不後悔　退休護理師進駐防疫旅館救人

浮潛客遇浪游不回　海巡拋繩帶急救援

浮潛客遇浪游不回　海巡拋繩帶急救援

登山隊8人分散5處又失溫斷糧　警消救回6人

登山隊8人分散5處又失溫斷糧　警消救回6人

雙門跑車冒煙！路跑男機警拉出女駕駛

雙門跑車冒煙！路跑男機警拉出女駕駛

關鍵字：

救人

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面