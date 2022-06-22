女子狂喊救妹妹！　16歲溺斃男「救的竟然不是人」家屬悲憤

記者任以芳／綜合報導

四川成都發生一起遺憾溺水事件，女子站在岸邊呼叫「救命！救救妹妹」，一名16歲男孩立刻跳河救援，因水流太湍急，體力不支被沖走。至今成都救援隊還在打撈遺體，當家屬知道孩子「救的是狗不是人」，狗主人當時疑似誤導救援，讓家屬悲憤又傷心。

綜合陸媒《九派新聞》、《紅星新聞》指出，根據現場目擊者表示，剛開始16歲男孩在河岸邊打籃球，聽到有人一直呼喊「救命！救救妹妹！」男孩立刻跳下水救援。

目擊者說，才剛游幾米遠，男孩開始就往下沉，起起伏伏了四次，由於水流太過湍急，被水流一路沖到下游，狗也沒救成，自己反倒溺水失聯。

▲ 男孩疑被誤導，跳河「救人」結果救的是狗，溺水身亡 。（圖／翻攝 九派新聞）

現場影片顯示，男孩溺水後，父母也趕到了現場。母親在兩名親友的攙扶下勉強行走，表情十分悲痛，站在附近大橋上一直痛哭，呼喊「兒子！兒子啊！」

據了解，溺水男孩是家中獨子，身高有190公分，長相陽光正直帥氣，喜愛運動得過很多，是家中獨子。家屬也十分質疑寵物狗主人，「當初為何沒講清楚是狗溺水，而不是人。」

目擊者也回憶，狗主人只是大喊「救命！」，一直說「救救妹妹！」讓男孩誤以為溺水的是小女孩，急著下水「救人」。截至目前，救援隊人員尚未尋落男孩遺體，家屬悲痛萬分。