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「暴走女外科」登蔡英文Podcast　洩第二季新進度

▲▼「蔡英文&amp;DPP」Podcast頻道昨（23日）釋出最新一集節目，邀請爆紅台劇「村裡來了個暴走女外科」原著中的小劉醫師劉宗瑀上節目。（圖／民進黨提供）

▲「小劉醫師」劉宗瑀擔任民進黨節目特別來賓。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

「蔡英文&DPP」Podcast頻道昨（23日）釋出最新一集節目，邀請爆紅台劇「村裡來了個暴走女外科」原著中的小劉醫師劉宗瑀上節目，劉透露，該劇已經有開拍第二季的計畫，很榮幸書籍被改編成戲劇，讓社會開始重視醫療人員的勞動權益，也說希望社會不再用刻板印象去期待夫妻雙方。

劉宗瑀現於高雄阮綜合醫院乳房外科任職，她不只是兩個孩子的媽媽、外科醫師，還斜槓經營社群媒體，倡議醫療權益、性別平權，擁有超過14萬粉絲。近期台劇「村裡來了個暴走女外科」以幽默、詼諧的戲劇張力，探討醫療制度、偏鄉醫療的難處，劉坦言，過去醫療人員的勞動權益，不易被看見，也沒有發聲機會，這是當初書寫的主因，很榮幸自己的著作，能夠延續原有的核心價值，被改編成戲劇，受到大家的喜歡。

對於是否開拍第二季，劉宗瑀證實，劇組「有這樣的計畫」。劉表示，劇中「小劉醫師」的人設，則是劇組對自己社群形象的細微觀察，本來很擔心感情戲會讓故事走偏，但看到男主角是「小鮮肉」很開心，她還趁機向劇組抱怨，自己協助醫療場景的現場指導，都是與豬肉一同拍攝，而有消防員拍攝的場景都沒有找她。

劉宗瑀說，這幾年各界關注醫療勞動權益，在體制內外的努力，讓前線人員很有感，醫療人員能夠在安全的機制下，獲得勞動條件上的保障，最終回饋的也是照顧到病人的健康，這也是醫療的初衷，過去醫療環境欠缺對女性醫療從業人員的保障機制，使得很多女性進入家庭後，必須放棄自己的事業，期待社會能夠撕下刻板印象的標籤，女性能夠不用被迫在家庭跟職場中做出選擇。

劉宗瑀還說，「村裡來了個暴走女外科」裡的「緹娜」和「阿鬼」就是自己家庭的寫照，自己主外，而先生是全職的家庭主夫，她認為家庭應該是分工合作的團體賽，也盼社會不再用刻板印象去期待夫妻雙方。

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