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南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

「亞洲的地獄與幽魂」特展將在明天開幕展出，左圖為展出佛經，右圖為身穿清朝服裝的殭屍照。（翻攝自台南市美術館臉書）

▲「亞洲的地獄與幽魂」特展將在明天開幕展出，左圖為展出佛經，右圖為身穿清朝服裝的殭屍照。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）

圖、文／鏡週刊

台南市美術館將在明（25）日正式舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，展方日前在臉書曬出逼真殭屍照，引發外界熱烈迴響，不少人已手刀購票、迫不急待想入場。不過有部分宗教團體人士不滿舉辦此活動，認為該展覽充滿血腥、恐怖，要求美術館停辦或撤走展覽。新竹靈糧堂也參戰砲轟，「展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」網紅「四叉貓」劉宇po文分享此截圖，直呼這根本是場「2022宗教戰爭」。

南美館即將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」，將從明天開始持續展出到10月16日為止，先前展方率先po出身穿清朝服裝的殭屍照片，由於殭屍整體做工非常精細、逼真，已吸引近10萬名網友湧入按讚朝聖，讓此展覽在未正式登場前，就已經先遭成轟動，不過卻也引來一些宗教團體人士撻伐，要求南美館停辦或撤走該展覽。

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四叉貓昨（23）日於臉書po文起底出部分留言背後的宗教勢力，狠酸嘲諷「應該是合一行動聯盟，當年反同遊行吹號角的那群人」，他還補充提到，合一行動聯盟這個團體原本叫做「7853新天地國家轉化聯盟」，是信望盟時代出現的附隨組織，目標是搶下全台灣7,853個里長選舉藉此翻轉台灣，不過他們「每次講錯話就會改一次粉絲團名稱（已經改超多次了）」。

隨後四叉貓又轉po新竹靈糧堂6月20日至26日的「本週禱告內容」，先是批評在國家兩廳院實驗劇場的展演的《聲妖錄》活動，「這是明目張膽公然交鬼行邪術做法，透過來參加活動的人民的認同與參與，在人家為妖魔開門，以至各路妖魔鬼怪出籠的活動」；接著撻伐南美館的「亞洲的地獄與幽魂」展覽，「展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」

有部分宗教團體人士不滿南美館辦「殭屍展」，新竹靈糧堂也參戰砲轟。（翻攝自劉宇臉書）

新竹靈糧堂已悄悄在網站上修改撻伐的相關內容。（翻攝自新竹靈糧堂網站）

從新竹靈糧堂網站搜尋內容也顯示「上次修改日期：2022年6月23日」，正是撻伐事件在網路上引發熱議的期間。（翻攝自新竹靈糧堂網站）

由於此言論曝光後引發網路熱議，新竹靈糧堂已悄悄在網站上修改相關內容，將上述內容全數移除，其網站搜尋內容也顯示「上次修改日期：2022年6月23日」，正是此事件在網路上引發熱議的期間。


【點擊看完整全文】

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