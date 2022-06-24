地獄展開幕！蘆洲宮廟推「安神定魄服務」　網大讚：行銷鬼才

▲南美館的《亞洲的地獄與幽魂》特展將於明日開展。（圖／翻攝自／臺南市美術館 Tainan Art Museum）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台南美術館明（25）日將推出《亞洲的地獄與幽魂》展覽，先前因一張逼真的殭屍宣傳照，引發高度討論，近日甚至有宗教團體不滿抗議，新竹靈糧堂也參戰砲轟，認為展覽「深深得罪神」。正當兩方人馬吵得不可開交之際，蘆洲受玄宮順勢推出「安神定魄服務」，讓網友大讚：真宮廟！行銷鬼才！

南美館即將舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」，由於殭屍整體做工非常精細、逼真，讓人看得不免瑟瑟發抖。有趣的是，蘆洲受玄宮也順應潮流，在臉書發文表示，許多人擔心受到詛咒或驚嚇，因此特別提供入場前後的安神定魄宗教服務，不僅有玄天上帝香火，還包括雙符和茉草淨身，甚至一條龍準備了收驚服務。

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分別為：

服務1：「玄天上帝香火」，推薦給怕鬼魔妖道的鄉親，並表示「但對事物早有定見的話，什麼聖物都無用喔。」

服務2「雙符＋茉草淨身」，但也幽默表示「人氣展要注意的是防疫，不是防詛咒。」、「常心看展，應該不需要勞駕神兵。」

服務3「受玄宮收驚服務」，推薦給看完後害怕的民眾，並幽默備註「奉玄天上帝聖意，受玄宮於07:00~21:00都有提供收驚服務喔。」

針對南美館這次的展覽被批評亂力怪神、傷風敗俗，蘆洲受玄宮也巧妙在文宣中提到，「這是法國凱布朗利博物館的特展耶！」、「人氣展要注意的是防疫，不是防詛咒」用詼諧語句力挺展覽，最後還打趣說，唯一無法服務的是... 你應該知道展覽要買門票才能入場參觀吧。

篇幽默圖文也引不少網友留言支持，「這才是真正的宗教！#包容 #智慧」、「小編必須加薪」、「你們是行銷鬼才嗎？」、「以宗教宣傳來說，受玄宮這篇滿分。」、「了不起！太讚了！好正氣啊～」、「太有文化智慧了」、「受玄宮的小編，不但會收驚還這麼有文化素養」、「宗教的尊重與包容、兼俱現代創意」、「懂行銷」、「這個文化之高啊」、「很棒！觀念正確！」。