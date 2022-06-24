　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地獄展開幕！蘆洲宮廟推「安神定魄服務」　網大讚：行銷鬼才

▲▼南美館預告「地獄展」，讓網友暴動讚翻。（圖／翻攝自／臺南市美術館 Tainan Art Museum）

▲南美館的《亞洲的地獄與幽魂》特展將於明日開展。（圖／翻攝自／臺南市美術館 Tainan Art Museum）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台南美術館明（25）日將推出《亞洲的地獄與幽魂》展覽，先前因一張逼真的殭屍宣傳照，引發高度討論，近日甚至有宗教團體不滿抗議，新竹靈糧堂也參戰砲轟，認為展覽「深深得罪神」。正當兩方人馬吵得不可開交之際，蘆洲受玄宮順勢推出「安神定魄服務」，讓網友大讚：真宮廟！行銷鬼才！

南美館即將舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」，由於殭屍整體做工非常精細、逼真，讓人看得不免瑟瑟發抖。有趣的是，蘆洲受玄宮也順應潮流，在臉書發文表示，許多人擔心受到詛咒或驚嚇，因此特別提供入場前後的安神定魄宗教服務，不僅有玄天上帝香火，還包括雙符和茉草淨身，甚至一條龍準備了收驚服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分別為：
服務1：「玄天上帝香火」，推薦給怕鬼魔妖道的鄉親，並表示「但對事物早有定見的話，什麼聖物都無用喔。」

▲▼ 0

服務2「雙符＋茉草淨身」，但也幽默表示「人氣展要注意的是防疫，不是防詛咒。」、「常心看展，應該不需要勞駕神兵。」

▲▼ 0

服務3「受玄宮收驚服務」，推薦給看完後害怕的民眾，並幽默備註「奉玄天上帝聖意，受玄宮於07:00~21:00都有提供收驚服務喔。」

▲▼ 0

針對南美館這次的展覽被批評亂力怪神、傷風敗俗，蘆洲受玄宮也巧妙在文宣中提到，「這是法國凱布朗利博物館的特展耶！」、「人氣展要注意的是防疫，不是防詛咒」用詼諧語句力挺展覽，最後還打趣說，唯一無法服務的是... 你應該知道展覽要買門票才能入場參觀吧。

篇幽默圖文也引不少網友留言支持，「這才是真正的宗教！#包容 #智慧」、「小編必須加薪」、「你們是行銷鬼才嗎？」、「以宗教宣傳來說，受玄宮這篇滿分。」、「了不起！太讚了！好正氣啊～」、「太有文化智慧了」、「受玄宮的小編，不但會收驚還這麼有文化素養」、「宗教的尊重與包容、兼俱現代創意」、「懂行銷」、「這個文化之高啊」、「很棒！觀念正確！」。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
滷肉飯名店鬥毆畫面曝　惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停
快訊／首例猴痘入侵台灣！20多歲男德國返國確診
快訊／柔道男神楊勇緯不敵日本好手摘銀　巴黎奧運積分仍到手
殭屍展氣氛詭譎　血淋淋展品超驚悚！更多內裝曝
快訊／大雨狂炸苗栗！溫泉區道路遭「黃泥水淹蓋」　交通一度中斷
iPhone掉河中泡水10個月　找到竟還能用
快訊／大雷雨游擊到台中等5縣市！　雷雨彈狂炸1小時
案情逆轉？　珍寶海鮮舫「還沒完全沉沒」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／首例猴痘入侵台灣！20多歲男德國返國確診　接觸者匡列5人

漁船運搬石斑活魚申報不實罰15萬　農委會：涉違刑法、送檢調偵辦

麥當勞門口銅牌位置藏玄機！固定離地174公分　背面放有168元

12生肖下半年戀愛運出爐！「這5屬相」恐遇感情危機

Youtuber帶平安符參觀「殭屍展」　館方將送千個「純手工香灰符」

大雷雨游擊到這5縣市　雷雨彈狂炸1小時「警戒區出爐」

台南確診+4347名　7家醫院開設COVID-19確診康復者整合門診

雲林＋1351！四鄉鎮仍破百例　校園兒童疫苗多元接種下週啟動

消基會反對民生用電漲價　籲政府應先調漲工業用電

更多內裝曝！台南殭屍展氣氛詭譎　血淋淋展品超驚悚

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

快訊／首例猴痘入侵台灣！20多歲男德國返國確診　接觸者匡列5人

漁船運搬石斑活魚申報不實罰15萬　農委會：涉違刑法、送檢調偵辦

麥當勞門口銅牌位置藏玄機！固定離地174公分　背面放有168元

12生肖下半年戀愛運出爐！「這5屬相」恐遇感情危機

Youtuber帶平安符參觀「殭屍展」　館方將送千個「純手工香灰符」

大雷雨游擊到這5縣市　雷雨彈狂炸1小時「警戒區出爐」

台南確診+4347名　7家醫院開設COVID-19確診康復者整合門診

雲林＋1351！四鄉鎮仍破百例　校園兒童疫苗多元接種下週啟動

消基會反對民生用電漲價　籲政府應先調漲工業用電

更多內裝曝！台南殭屍展氣氛詭譎　血淋淋展品超驚悚

台股萬五守住了？　分析師：航運股有望反彈三成、3大話題股可搶短

「胖秀朱」火力不如過往？曾總：他們仍有一定價值

吃早餐就落網！竹縣專勤隊用「這招」　進帳帶回18非法移工

陳傑憲手癢難耐回先發　圍繞餅總「喊聲」刷存在感被虧

大學存50萬　他退伍廢1年置產台南！33歲擁4套房「資產破千萬」

美股何時會反彈？專家預測「這時間」　但有1個大前提

廚藝救星！料理之王「調理包」每包55元　再送晶華紅燒牛肉麵

快訊／首例猴痘入侵台灣！20多歲男德國返國確診　接觸者匡列5人

弟弟女友「住1個月狂竄小強」　曬衣服一幕驚呆了！網怒：頭皮發麻

滷肉飯名店鬥毆畫面曝　惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停手

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

小朋友狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

快訊／本土+45678！各縣市分佈曝光

殭屍展明開幕！民俗專家曝看展要注意這些事

快訊／死亡增152例！今本土+45678

殭屍展開幕記者會！正妹殭屍親臨現場秒吸目光

主廚教高麗菜正確切法　口感更好

學者示警：花東地震恐觸發規模8↑強震

小情侶吵架！男友道歉「那邊硬硬的」她更氣

台大醫學系「神鬼學生」鑽漏洞錄取　落榜頭氣炸

更多熱門

相關新聞

台南「地獄展」看展前6大必知

台南「地獄展」看展前6大必知

即將於這個週末在台南美術館2館登場的「亞洲的地獄與幽魂展」，還沒開展前就已經掀起一波討論熱潮，館方更於近日公布看展前6大必知事項，包括不開放cosplay拍照，也禁止攜帶桃木劍或糯米入場。

南美館「地獄展」明開幕！　小編回答埋伏筆

南美館「地獄展」明開幕！　小編回答埋伏筆

「殭屍」遭抵制　郭彥甫嘆：是記憶

「殭屍」遭抵制　郭彥甫嘆：是記憶

兒被「嬰靈纏身」　她怒吼弟媳：你墮胎害的

兒被「嬰靈纏身」　她怒吼弟媳：你墮胎害的

台南湘西趕屍爆紅！揭秘「殭屍上下跳」200年真相

台南湘西趕屍爆紅！揭秘「殭屍上下跳」200年真相

關鍵字：

地獄展南美館受玄宮收驚

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面