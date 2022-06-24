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高壓籠罩全台36℃　熱帶擾動發展機率升高

▲▼天氣配圖 高溫天氣 炎熱 豔陽 遮陽 防曬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天全台各地高溫36度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

太平洋高壓逐漸東退，全台依舊炎熱、高溫上看36度，午後有劇烈天氣發生機率。30日台灣至呂宋島一帶有「熱帶擾動」的機率最高達60%，但發展成颱風的機率仍偏低，下週三受到熱帶擾動外圍雲係影響，全台局部有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(24、25日)兩天「太平洋高壓」逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍擴大，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局的特報。

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今日各地氣溫：北部22至36度，中部22至36度，南部24至36度，東部22至36度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲天氣晴朗炎熱，明(24)日中午前後臺北市、新北市、嘉義市、臺東縣地區，彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。（圖／中央氣象局）

下週日至週二(26至28日) 「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部晴時多雲，高溫仍在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後有強對流發展的條件，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」的發生。下週三、四(29、30日)「熱帶擾動」外圍雲系接近，各地有局部陣雨，並有較大雨勢。

模擬30日20時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有「熱帶擾動」的機率，最高達60%(左圖)；模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低(右圖)。模式會持續調整，應繼續觀察。

▼最新(23日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬30日20時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有「熱帶擾動」的機率，最高達60%(左圖)；模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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