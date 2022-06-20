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快訊／09：05規模6地震！　最大震度5弱

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天9時5分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於花蓮縣光復鄉，地震深度6.8公里，屬於極淺地震，最大震度5弱。

【 第059號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年06月20日09時05分07秒
震央位置：北緯23.68°　東經121.47°
震源深度：6.8公里
芮氏規模：6.0
相對位置：花蓮縣政府南南西方 37.7 公里 (位於花蓮縣光復鄉)

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各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度5弱
5弱：光復
4級：磯崎、西林、水璉、鹽寮、銅門、花蓮市、紅葉、西寶
3級：玉里、太魯閣、富里、和平
2級：秀林

● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱
3級：成功、東河、池上
2級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島
1級：卑南、達仁、蘭嶼

● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山
3級：奧萬大、合歡山、日月潭
2級：信義鄉、埔里、魚池、國姓、竹山、名間、南投市

● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、梧棲
2級：德基、烏石坑、霧峰、臺中市、大甲

● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山、民雄、太保市、番路、義竹
2級：大埔

● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、古坑、土庫、水林、斗六市
2級：四湖、麥寮

● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南山、武塔
2級：澳花、大同、牛鬥、冬山、蘇澳、內城、宜蘭市、南澳、頭城
1級：龜山島

● 彰化縣地區最大震度3級
3級：員林
2級：彰化市、大城

● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度3級
3級：七股
2級：東山、楠西、新化、佳里、善化、臺南市、永康

● 新北市地區最大震度3級
3級：五股
2級：新店、新北市、五分山、淡水
1級：雙溪、三貂角、萬里、石門

● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、甲仙、旗山、楠梓
1級：六龜、壽山、高雄市

● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭、三義、南庄、苗栗市、竹南

● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、中壢、桃園市、新屋

● 新竹縣地區最大震度2級
2級：峨眉、關西、竹北市、竹東
1級：五峰

● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、臺北市
1級：陽明山

● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如、屏東市
1級：三地門、瑪家、新埤、春日、小琉球、恆春、南灣、鵝鑾鼻

● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／氣象局）

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