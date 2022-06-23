11縣市高溫8地區超過36℃　「熱帶擾動」成颱機會變高

▲未來一週「太平洋高壓」持續發威，全台各地晴朗炎熱。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

未來一週「太平洋高壓」持續發威，全台各地晴朗炎熱。氣象局針對全台11縣市發佈高溫警示，下週三有「熱帶擾動」外圍水氣接近，東半部有局部陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，未來一週(23至29日)「太平洋高壓」增強西伸、再逐漸東退北抬，天氣雖略有變化，但幅度不大。今(23)日「太平洋高壓」西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍縮小，大部分在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍應注意。

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▲天氣晴朗炎熱，明(23)日中午前後彰化縣、雲林縣、嘉義市地區，臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣、臺東縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、南投縣地區為黃色燈號，請注意。

明日至下週二(24至28日)「太平洋高壓」逐漸東退、再北抬，環境水氣漸增，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍逐日增大，有較大雨勢，應注意。下週三(29日)「熱帶擾動」外圍水氣接近，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨。

台灣東南方海域有「熱帶擾動」的機率已調高至50%；雖模擬其發展成颱的機率仍偏低，但有逐漸調高的趨勢。模式會再調整，需持續觀察。

▼最新(22日20時)歐洲(ECMWF)系集模式30日20時模擬機率圖顯示，台灣東南方海域有「熱帶擾動」的機率，已調高至50%(左圖)；模擬其發展成颱的機率仍偏低(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）