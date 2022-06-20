快訊／09：39又震！規模5.0　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛又翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天9時39分發生芮氏規模5.0的有感地震，震央位於花蓮縣鳳林鎮，地震深度6.5公里，最大震度4級。
【 第060號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年06月20日09時39分43秒
震央位置：北緯23.73° 東經121.47°
震源深度：6.5公里
芮氏規模：5.0
相對位置：花蓮縣政府南南西方 33.2 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：光復、磯崎、西林
3級：水璉、鹽寮、花蓮市
2級：銅門、紅葉、太魯閣、西寶
1級：秀林、玉里、富里、和平
● 南投縣地區最大震度2級
2級：奧萬大、合歡山、玉山、日月潭、國姓
1級：埔里、信義鄉、魚池、竹山、名間、南投市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路
1級：民雄、太保市、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：斗六市、土庫
1級：草嶺、古坑、四湖、水林、麥寮
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：大城
1級：員林、彰化市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、海端、成功、利稻、東河、池上
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、霧峰、梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、南澳、武塔、澳花
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、竹南
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：竹東、關西、竹北市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：善化、新化、佳里、七股
讀者迴響