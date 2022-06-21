今夏至！雨區擴大時間曝　下周恐有擾動發展

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式下周四20時模擬圖顯示，菲東海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）是24節氣的「夏至」，太陽直射北回歸線，北半球白晝最長的一天！中央氣象局預報員林定宜表示，周四起南邊水氣稍微比較多。氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲系集模式模擬顯示，下周四20時菲律賓東方海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%，是否能順利發展成颱？需持續觀察。

氣象局今晨對金門縣發布「濃霧特報」，今天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，目前金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天風向轉為偏南風，各地為晴到多雲，僅有馬祖有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；白天各地炎熱，高溫均達32到35度，局部地區可能還會更高一些。

林定宜說，周三各地晴到多雲，東南部有零星短暫陣雨；周四到下周一各地晴到多雲，其中周四起南邊水氣稍微比較多，菲律賓東方海面有些擾動可能帶來一些水氣，午後西半部和其他山區降雨機率比較高，而清晨上午南部、東南部有零星短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，下周四20時菲律賓東方海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%，是否能順利發展成颱？需持續觀察。對此，林定宜表示，這季節差不多應該要有擾動發展，但會不會變成熱帶性低氣壓或颱風，再觀察看看。