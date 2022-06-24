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林義傑涉版權蟑螂重創形象！基市府宣布「取消綠能馬拉松指導」

▲超級馬拉松好手林義傑捲入著作權蟑螂案。（圖／記者劉昌松攝）

▲超級馬拉松好手林義傑捲入著作權蟑螂案。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，日前被檢警搜索約談後交保20萬元，引起各界關注。對此，基隆市政府23日表示，林義傑曾邀請基隆市政府擔任綠能馬拉松指導單位，但因林義傑捲入著作權蟑螂案，重創公益形象，市府決定要求主辦單位停辦及退費。

基隆市府發布新聞稿指出，為公益推廣基隆市戶外休閒運動，提升大眾對基隆市印象，市府先前應林義傑邀請，擔任原定7月2日在基隆舉辦的綠能馬拉松指導單位，協助主辦與承辦單位辦理路跑活動。

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▲超馬好手林義傑一手催生促成 基隆綠能馬拉松即日起報名。（圖／基隆市政府提供）

▲林義傑過去邀請基隆市政府擔任綠能馬拉松指導單位。（圖／資料照）

市府提到，但因林義傑及所屬公司涉入版權法律訴訟之爭議事件，社會負面新聞大幅報導，已重創公益形象，市府屢接獲民眾反映，林義傑形象已不適任綠能馬拉松代言人，要求主辦與承辦單位停辦及退費。

另外，也因贊助單位決定取消贊助，因此市府決定不再擔任綠能馬拉松活動的指導單位，並請主辦與承辦單位自負全責及妥善處理退費事宜，以維護民眾及贊助單位權益。

市府透露，綜合以上這些因素，決定不再擔任綠能馬拉松活動的指導單位，並請主辦與承辦單位自負全責及妥善處理退費事宜，以維護民眾及贊助單位權益。民眾如有問題請洽詢主承辦單位：02-25152266。

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關鍵字：

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