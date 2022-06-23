林義傑踢鐵板！賣座韓片《金派特務》當誘餌...怒告網友臉卻腫了

▲超馬好手林義傑（現名林瀚駩）經營的真相智財顧問公司，疑利用BT下載點特定，釣魚抓非法下載網友藉此提告。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

超馬好手林義傑（現名林瀚駩）經營的真相智財顧問公司，指控薛姓網友未經同意或授權，從「DDR愛好者之家論壇」網站，以BT軟體下載韓國強片《金派特務》存放電腦硬碟內，並同時上傳供不特定多數人觀看，因此認為遭侵權，怒提告。士林地檢署偵結，認為罪證不足將薛姓網友處分不起訴。

真相智財顧問公司（代表人許仁泰）指控，薛姓網友在去年8月31日晚間在家上網以「P2P」點對點傳輸，從「DDR愛好者之家論壇」以BT軟體下載、上傳的方式，將韓國賣座片《金派特務》重製在電腦硬碟內，並上傳給不特定人士，因此認為薛姓網友違反著作權。

薛姓網友喊冤表示，IP網址是他使用，他會從網路用BT程式下載影片，但沒有印象有下載過電影《金派特務》，而且下載時會把上傳功能速度調成0，因此不會上傳。

檢方根據真相提出「DDR愛好者之家論壇」網站翻拍畫面，認為只能證明真相以BT軟體蒐證時，BT軟體畫面呈現有人使用該IP，連結下載影片，但現在一般民眾常用WIFI無線分享器，在訊號範圍內都可連線，縱然有設定WIFI密碼，也無法排除薛姓網友將密碼分享或與他人使用，甚至遭破解密碼以跳板方式連結下載影片可能，因此難憑薛姓網友就是使用人。

因本件未查扣薛姓網友電腦設備或行動裝置，查明存有或曾有該影片檔案，故缺乏充分佐證可認薛有使用BT傳輸軟體，以點對點傳輸方式上傳及下載影片，自難僅憑真相的片面指訴，而遽令網友擔負罪責，應認罪嫌不足，因此將薛不起訴處分。