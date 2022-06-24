　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

周末限定！超商「霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶買1送1」　還有3大咖啡優惠

▲▼ 全家X嵜本 SAKImoto Bakery推蜜蜜開心果霜淇淋 。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋限時3天買1送1 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收下！超商最新霜淇淋、咖啡好康來了，即日起連3天祭出「霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶買1送1」限定優惠，加碼喝3大咖啡優惠，包括「買Let’s Café及私品茶全品項送蜜蜂工坊蜂蜜包1包」、「大杯極選冰美式嚐鮮價爽喝」等，快衝門市。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲加碼收3大咖啡優惠。

全家周末小確幸來了，即日起至6月26日連3天祭出「Fami!ce霜淇淋同品項、蜜香玫瑰紅茶全買1送1」優惠活動，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；加碼推3大咖啡優惠，至6月28日前有「全新大杯極選冰美式39元、冰拿鐵49元嚐鮮價爽喝」、「APP隨買跨店取買4杯燕麥奶拿鐵下殺199元」等2大好康，6月25日至6月30日前則還有「買Let’s Café及私品茶全品項就送蜜蜂工坊蜂蜜包1包」，咖啡控快收下。

▲丹堤,伯朗,星巴克買一送一 。（圖／業者提供）

▲伯朗咖啡連2天喝買1送1。

另，連鎖咖啡品牌「伯朗咖啡」6月份也有好友分享日，6月26日、6月27日限時2天於特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任1杯，即送飲品任1杯，優惠品項以低價者計。

【你可能也想看】

►衝了！手搖飲全門市「珍奶免費喝」只有3天
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►限時7天！秀「穿學士服、戴學士帽照片」爽喝手搖飲買1送1

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
車廂哪裡最危險？　研究：「這區域」空氣流通最慢
快訊／陳時中今回歸記者會！　「消失12天」首露面
恩恩爸喊血氧值80卻寫「無法測量」　消防局回應了
快訊／俄羅斯驚爆墜機！　傳多人死亡
iPhone最新爆料！　「古銅金配色」曝光
燕子店內盤旋！　開出「6.1億威力彩頭獎」彩券行曝
「殭屍展」明開幕！新竹靈糧堂怒轟：無知愚昧深深得罪神
S-70C機工長殉職　同袍淚憶「大仁哥」：領導極受賞識

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

比鋁箔包划算！超商「大罐阿薩姆奶茶」只要10元　限時3天爽喝

周末限定！超商「霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶買1送1」　還有3大咖啡優惠

只有5天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　爽喝特大杯美式只要37元

全聯首度合作拉拉熊！6款療癒實用小物積分換購　飲料冰品69折

肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」！新品「酸辣泰檸脆雞」同步開賣

「增胖容易減重難」 江宏恩分享秘訣：連睡覺都在瘦

超商獨家！最新史努比「26款限量周邊」來了　造型擴香、泡澡球超Q

【廣編】麥卡倫 ft. 高爾宣　經典再創新藝境以深刻雕琢撫慰人心

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

比鋁箔包划算！超商「大罐阿薩姆奶茶」只要10元　限時3天爽喝

周末限定！超商「霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶買1送1」　還有3大咖啡優惠

只有5天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　爽喝特大杯美式只要37元

全聯首度合作拉拉熊！6款療癒實用小物積分換購　飲料冰品69折

肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」！新品「酸辣泰檸脆雞」同步開賣

「增胖容易減重難」 江宏恩分享秘訣：連睡覺都在瘦

超商獨家！最新史努比「26款限量周邊」來了　造型擴香、泡澡球超Q

【廣編】麥卡倫 ft. 高爾宣　經典再創新藝境以深刻雕琢撫慰人心

不滿被叭一聲...路狂症阿北騎車狂追　刺傷夜遊男大生背部

買個麥當勞就出事！　女移工吃早餐...害同房15室友整窩被逮

2人5折！台北喜來登十二廚6／27-6／30快閃優惠　最高現省1490元

「最容易疏忽1物」吃電怪獸曝光！第一名不是冷氣：電費噴3000元

用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

「假和尚」上門「化緣」下迷藥　女店員奮力逃出躺地手腳抽搐

日本電車遭潑「不明惡臭液體」！2少女緊急送醫　1人腹部劇痛

Xpark夏日祭典又來了！穿浴衣逛水族館、企鵝吃流水「魚」麵線

57歲張曼玉「暴瘦近況曝光」當DJ打碟！　同場2大咖天王嗨爆全場

今晨連兩震！氣象局曝兩起不同構造　620餘震已29起

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

消費熱門新聞

超商「5大咖啡飲品優惠」來了

咖啡控快衝！全家新品「極選冰咖啡」

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

最新青花椒麻烤半雞第2件5折吃！

全聯霸氣認購500噸石斑！董座保證：不會崩盤

防疫期間維他命怎麼吃？　4大類營養素補對才有效

「全支付」數萬家通路可用！近2月公布

肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」

超商霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶限時買1送1

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

超商獨家史努比「26款限量周邊」來了

限時3天！超商大罐阿薩姆奶茶只要10元

全聯推「拉拉熊」換購鐵粉必收！

更多熱門

相關新聞

警車停超商去隔壁買飯　他偷拍公審慘被砲轟

警車停超商去隔壁買飯　他偷拍公審慘被砲轟

開車途中想要買吃的，難免會碰到沒有停車位的狀況，但這種情形也要罵嗎？一名網友透露，最近碰到2名員警在小吃店買餐點，但警車卻停在超商前面，認為這種行為不妥，就拍照PO文公審。不過文章曝光後，網友紛紛砲轟「哪裡違法了？管太大了吧」。

不只是冷氣天堂！7-11店員陪柴玩捉迷藏

不只是冷氣天堂！7-11店員陪柴玩捉迷藏

農委會8億救石斑變4億！內銷1600噸這些人全包

農委會8億救石斑變4億！內銷1600噸這些人全包

超商就能喝到王品超夯冰沙！

超商就能喝到王品超夯冰沙！

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

關鍵字：

超商咖啡優惠.全家伯朗咖啡

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

即／海軍證實「機工長離世」　生前執勤照曝

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

他買5000張股票到果糖廠股東會飆罵　讓公司月省近200萬

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面