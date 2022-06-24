周末限定！超商「霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶買1送1」　還有3大咖啡優惠

▲全家霜淇淋限時3天買1送1 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收下！超商最新霜淇淋、咖啡好康來了，即日起連3天祭出「霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶買1送1」限定優惠，加碼喝3大咖啡優惠，包括「買Let’s Café及私品茶全品項送蜜蜂工坊蜂蜜包1包」、「大杯極選冰美式嚐鮮價爽喝」等，快衝門市。

▲加碼收3大咖啡優惠。

全家周末小確幸來了，即日起至6月26日連3天祭出「Fami!ce霜淇淋同品項、蜜香玫瑰紅茶全買1送1」優惠活動，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；加碼推3大咖啡優惠，至6月28日前有「全新大杯極選冰美式39元、冰拿鐵49元嚐鮮價爽喝」、「APP隨買跨店取買4杯燕麥奶拿鐵下殺199元」等2大好康，6月25日至6月30日前則還有「買Let’s Café及私品茶全品項就送蜜蜂工坊蜂蜜包1包」，咖啡控快收下。

▲伯朗咖啡連2天喝買1送1。

另，連鎖咖啡品牌「伯朗咖啡」6月份也有好友分享日，6月26日、6月27日限時2天於特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任1杯，即送飲品任1杯，優惠品項以低價者計。

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