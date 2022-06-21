　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

▲▼OK mart開賣最新冰品、冰沙。（圖／業者提供）

▲石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙超商就能吃到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是要嗑冰、喝飲料！近日就有超商強勢推出王品集團「被耽誤的冰沙」新品，且一次就有2種選擇，包括石二鍋的冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙，酸甜口感簡直消暑到不行，加碼吃日本北海道人氣雪糕新口味，通通不能放過，且至6月29日前還有第2件6折優惠等吃。

▲▼OK mart開賣最新冰品、冰沙。（圖／業者提供）

▲冬瓜檸檬冰香甜好喝。

▲▼OK mart開賣最新冰品、冰沙。（圖／業者提供）

▲桑椹醋冰沙口感酸甜又帶有淡淡桑椹香。

王品有著「被餐廳耽誤的飲料店」，而旗下超人氣餐廳品牌的飲品也終於進攻超商，其中，「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」是採用檸檬原汁搭配純正冬瓜磚熬成的冬瓜茶混合而成，口感香甜又清爽，而「陶板屋桑椹醋冰沙」則是用餐前必喝開胃飲品，每一口都能喝到淡淡桑椹香及酸甜口感，夏天喝最適合不過，至6月29日前還可享有任選2件6折優惠。

▲▼OK mart開賣最新冰品、冰沙。（圖／業者提供）

▲日本北海道人氣雪糕推出全新「巧酥雪糕」、「紅豆煉乳雪糕」2口味。

另，加碼吃日本北海道人氣雪糕Niseko全新「巧酥雪糕」、「紅豆煉乳雪糕」2種口味，通通是使用北海道十勝乳源作為基底，分別搭配香濃巧克力搭配餅乾脆片，以及煉乳結合蜜紅豆，打造雙重口感，即日起正式開吃，同意享有第2件6折優惠。

▲▼超商限量GODIVA雪糕新口味。（圖／7-11提供）

▲▼GODIVA最新雪糕開吃。

▲▼超商限量GODIVA雪糕新口味。（圖／7-11提供）

除外，7-11近日也再度聯手GODIVA打造最新限量「GODIVA熱可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，以72%可可含量的高濃度黑巧克力作為雪糕外皮，再裹上杏仁碎粒及烘烤過的可可碎粒，內層搭配巧克力雪糕及72%巧克力醬流心，每一口都濃郁到不行，肯定要吃。

且此次包裝除了延續禮盒般的開闔設計，活動期間掃描盒內QRcode參加GODIVA IG濾鏡挑戰活動，就有機會贏得一年份雪糕，加碼憑盒身折價券至各GODIVA門市消費，還可有滿300元折50元優惠。

【你可能也想看】

►雙層肉排吃到爽！最新「雙起士霸王堡」來了　還夾炸培根、脆洋蔥
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►只有1天！超商「4大咖啡優惠」今天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
衛生局強調「同仁很忙」！恩爸要求證據　怒批：看不懂在幹嘛
最熱賣10款車！　它狂賣113萬台奪冠
LIVE／錄音曝光！恩恩全身紫斑衛生局要他等　侯友宜：中央說
出差偷看「家中監視器」驚見感人一幕！她揭挑老公1關鍵大加分
臨時工遭酒駕女撞飛慘死　姊姊撫屍悲痛：絕不會原諒她！
快訊／內湖小黃停路邊　驚見運將陳屍車內
快訊／恩恩媽報案音檔全曝光　侯友宜回應了
「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

NASA認證材質「太空減壓枕」　95%測試者成功提升睡眠品質

榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了

王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

「第一夫人咖啡」香傳千里的秘密　東森購物獨家開賣

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

迎疫後商機！凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

只有1天！超商「4大咖啡優惠」明天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

海量起司太罪惡！超商搶吃最新「迷你起司披薩、辣炒年糕」

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

NASA認證材質「太空減壓枕」　95%測試者成功提升睡眠品質

榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了

王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

「第一夫人咖啡」香傳千里的秘密　東森購物獨家開賣

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

迎疫後商機！凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

只有1天！超商「4大咖啡優惠」明天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

海量起司太罪惡！超商搶吃最新「迷你起司披薩、辣炒年糕」

俄鑽油平台遭飛彈攻擊！蛇島傳爆炸聲響　疑美援烏「海馬斯」建功

快訊／怪物新秀大滿貫！　陳又瑋奪PLG職籃年度新人王

李建璋／MIS-A致死率是兒童的3倍！　染疫後突發燒就要就醫

真人版靜香！長髮女友「1天洗6次澡」連頭都洗　過來人嘆：很崩潰

不畏3月低溫、5月梅雨　高品質「草農珠」草屯巨峰葡萄上市

郭婞淳盼運科讓更多學弟妹站上國際　笑談國訓趣事沒被司機認出

陳吉仲出關曝「確診後喉嚨非常痛」！　吃了加強止痛藥還是一樣

快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

曾架網站散播「球星不雅影片」　他撞救護車肇逃又拒絕酒測

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

消費熱門新聞

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

亞太首創超商購卡10分鐘開通

歌手郭婷筠狠甩30公斤變身回來了

超商就能喝到王品超夯冰沙！

香草冰驗出農藥！哈根達斯急下架開放退貨

陶晶瑩、李李仁　璀璨中找到愛情真諦

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人?

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

肯德基快閃64折！蛋撻炸雞一次吃

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

智慧連結APP＋超穩龍骨車架　YAMAHA NMAX登新約會神器

更多熱門

相關新聞

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

咖啡控明天要搶！全家宣布祭出最新咖啡優惠了，明（21）日限時1天推「4大咖啡下殺54折起」，包括經典大杯美式最低只要27元，大杯拿鐵也只要31元，且還不限冷熱、開放寄杯，加碼喝私品茶全品項57折、霜淇淋全品項64折等2大好康，把握機會開囤。

自取價600元！欣葉日本料理也推外帶餐

自取價600元！欣葉日本料理也推外帶餐

超商搶吃最新迷你起司披薩、辣炒年糕

超商搶吃最新迷你起司披薩、辣炒年糕

超商最新爆餡芋泥甜點、麵包開吃

超商最新爆餡芋泥甜點、麵包開吃

全家展店不停歇「每年目標200家」　轉型創新生活的科技零售業

全家展店不停歇「每年目標200家」　轉型創新生活的科技零售業

關鍵字：

超商冰品冰沙OK mart7-11王品GODIVA

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

BA.4、BA.5三大症狀曝　醫揭這2年齡層最嚴重

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

音樂系學生自製解放軍基地地圖

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面