王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

▲石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙超商就能吃到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是要嗑冰、喝飲料！近日就有超商強勢推出王品集團「被耽誤的冰沙」新品，且一次就有2種選擇，包括石二鍋的冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙，酸甜口感簡直消暑到不行，加碼吃日本北海道人氣雪糕新口味，通通不能放過，且至6月29日前還有第2件6折優惠等吃。

▲冬瓜檸檬冰香甜好喝。

▲桑椹醋冰沙口感酸甜又帶有淡淡桑椹香。

王品有著「被餐廳耽誤的飲料店」，而旗下超人氣餐廳品牌的飲品也終於進攻超商，其中，「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」是採用檸檬原汁搭配純正冬瓜磚熬成的冬瓜茶混合而成，口感香甜又清爽，而「陶板屋桑椹醋冰沙」則是用餐前必喝開胃飲品，每一口都能喝到淡淡桑椹香及酸甜口感，夏天喝最適合不過，至6月29日前還可享有任選2件6折優惠。

▲日本北海道人氣雪糕推出全新「巧酥雪糕」、「紅豆煉乳雪糕」2口味。

另，加碼吃日本北海道人氣雪糕Niseko全新「巧酥雪糕」、「紅豆煉乳雪糕」2種口味，通通是使用北海道十勝乳源作為基底，分別搭配香濃巧克力搭配餅乾脆片，以及煉乳結合蜜紅豆，打造雙重口感，即日起正式開吃，同意享有第2件6折優惠。

▲▼GODIVA最新雪糕開吃。

除外，7-11近日也再度聯手GODIVA打造最新限量「GODIVA熱可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，以72%可可含量的高濃度黑巧克力作為雪糕外皮，再裹上杏仁碎粒及烘烤過的可可碎粒，內層搭配巧克力雪糕及72%巧克力醬流心，每一口都濃郁到不行，肯定要吃。

且此次包裝除了延續禮盒般的開闔設計，活動期間掃描盒內QRcode參加GODIVA IG濾鏡挑戰活動，就有機會贏得一年份雪糕，加碼憑盒身折價券至各GODIVA門市消費，還可有滿300元折50元優惠。

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