選桃園放棄「大新竹合併升格」？　林智堅：未來任何崗位持續推動

▲民進黨提名林智堅參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中執會22日敲定提名新竹市長林智堅參選桃園市長，不過先前他拋出「大新竹合併升格」的議題被迫擱置。對此，林智堅表示，立院修法當天在野黨用強烈手段佔領主席台造成破局，未來自己不論在任何崗位，竹竹合併升格期待未來新竹市長或新竹縣長候選人，都要持續來推動跟努力。

林智堅日前推動「大新竹合併升格」的構想，但最終在在野黨杯葛下無疾而終，而他22日在中執會拍板下，確定出戰年底桃園市長，未來是否持續推動大新竹合併升格再次成為討論。對此，林智堅下午於提名記者會上，透過視訊方式表示，當時拋出大新竹合併升格時，各政黨尤其準備要選新竹是跟縣長人選，都大力反對，從因人設事到從長計議百般杯葛。

林智堅表示，在立院修法當天，他們用強烈手段佔領主席台造成破局，合併升格議題對他來說，是政治工作非常重要的初衷，他未來不論在任何崗位，現在到桃園，未來在鄉親之下當選市長，桃竹是合作的，會強化桃竹共同生活圈，在教育、文化、藝術、人文或環境上，都有相關政見來推動，竹竹合併升格期待未來新竹市長候選人或新竹縣長候選人都還要持續來推動跟努力。

▲民進黨提名林智堅參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）