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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民眾黨不缺席！　宜蘭縣長推陳琬惠、林冠年選竹北市長

▲▼民眾黨竹北市長候選人林冠年、宜蘭縣長候選人陳琬惠。（圖／翻攝yt）

▲民眾黨竹北市長參選人林冠年、宜蘭縣長候選人陳琬惠。（圖／翻攝民眾黨Youtube）

記者陳家祥／台北報導

年底地方選舉腳步接近，民眾黨22日召開中央委員會，會後召開記者會宣布新一波的選舉布局，將提名民眾黨立院黨團主任陳琬惠，參選宜蘭縣長；另外，也提名曾任黃珊珊辦公室秘書的林冠年，參選竹北市長。

陳琬惠說，宜蘭人永遠值得更好，宜蘭人願意給政治人物機會，但政客總是糟蹋宜蘭人的智慧。這幾個月來，看到綠營指控縣長林姿妙的財產官司，藍營開記者會控訴江聰淵市長違法盜採砂石，曾幾何時，宜蘭從台灣地方自治的典範，淪為兩黨金權結構的比爛，民眾想要傳承下一代的價值，藍綠卻在打出賣靈魂的價格戰。

林冠年說，21世紀，科技人攜家帶眷到竹北追求更好的生活，有全台灣最年輕的人口、最堅實的產業技術，在全球科技創新的最前端，匯聚全球科技產業最好的工程與管理人才。此刻，需要有願景的執政團隊，維持竹北的國際競爭優勢。

林冠年說，大新竹市一個共同生活圈，接下來的選舉會是一場產業嘉年華，竹北應該跟竹東、新豐等共同生活圈，共同發展。這個偉大的城市需要便捷的公共運輸，要引入新創產業的力量，用車聯網、AI、5G來建立智慧交通的整合方案，節約通勤成本，不分男女老幼都可以到城市的每一個角落；要啟動大街廓的都市再生、啟動竹北市鐵路立體化討論，縫合竹北東西區的生活圈，用專業跟創新，創造城市的睿智跟韌性。
 

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