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快訊／為館長槍擊案槓上！　黃國昌邀陳明文上節目正面對決

▲▼黃國昌、陳明文。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲黃國昌、陳明文。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

2020年竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢的委任律師、前立委黃國昌開庭揭露，民進黨立委陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理「特別接見」槍手，陳明文今為此提告黃國昌恫嚇。對此，館長23日批評，陳明文身為民進黨員卻跟黑道交代不清、答應他要修法防治暴力犯罪也沒下文，所以他向陳明文下戰書，「邀請你到我節目中跟黃國昌正面對決」。

2020年竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案，館長的委任律師、時代力量前立委黃國昌後踢爆，民進黨立委陳明文辦公室曾協助辦理黑幫成員特別接見槍手，陳明文為此提告，陳回應，提告是為證明與犯罪分子完全沒有任何關係與勾結，對此，黃國昌表示，請陳明文千萬不要閃躲，「我們一起上館長的直播說明清楚，時間我隨時奉陪！」

黃國昌今天透過臉書表示，陳明文為寶和會的槍手辦增見，讓寶和會成員去看開槍小弟，不僅係早經認證的事實，檢察官更附上了白紙黑字的公文，怒嗆：「請問陳明文，你到底在告什麼？提起這種濫訴，是醜事曝光而惱羞成怒？還是想浪費我的時間？」

而「館長」陳之漢也透過臉書聲援說，「（陳明文）身為一個民進黨員，卻跟黑道交代不清，還幫助他們做特見，答應我的一條都做不到，卻告了一個揭露真相的人」，還向陳明文下戰書說，「邀請你到我節目中跟黃國昌正面對決」。

對此，陳明文今天透過聲明稿回應，2021年4月及11月黃國昌兩度於臉書公開貼文指稱自己「一個受雇殺人、猖狂殘暴的犯罪組織⋯⋯我在說的暴力組織就是寶和會、就是立委陳明文、就是金主鍾文智、就是典獄長謝琨琦！如此離譜的官商勾結與違法濫權⋯⋯」等不實內容。

陳明文表示，他一再重申完全不認識黃國昌口中的寶和會成員，但黃始終充耳不聞，持續抹黑自己，基於捍衛個人名譽，於去年12月3日委託律師對黃國昌先生提告妨害名譽，希望透過司法機關還原清白與真相。

陳明文指出，「增加接見」與「特別接見」屬兩種完全不同的項目，黃國昌曾任立法委員，不可能不清楚兩者的差異，他或國會辦公室從未協助所謂的寶和會成員辦理過「特別接見」，而「增加接見」是立法委員常見的選民服務，辦公室受託時根本也不認識這位選民，能否准許「增加接見」係由法務部矯正署根據受刑人狀況去判定是否核准增見，並非單一立委或其服務團隊可決定，然而，非常單純的事實，卻被黃國昌指摘與組織犯罪有密切關係，這是他最無法接受的地方，要還原真相，只能上法院。

陳明文強調，館長被幫派分子槍擊，他非常遺憾，甚至為此事特地與館長對談，館長也希望陳明文應該在立法院提出相關的修法，陳明文認為館長的建議非常中肯，因此2021年5月21日於立法院提出《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案與《組織犯罪防制條例》第二條及第三條條文修正草案，這兩項修法，目前正在等待排案審查，他也會繼續積極推動此重要的法案，正視社會民眾的需求，避免槍枝氾濫問題、遏止組織犯罪，維護我國治安。

陳明文強調，他提告黃國昌的錯誤言論，是為了證明自己的確與犯罪分子完全沒有任何關係與勾結，是為了向社會大眾有所交代，希望黃國昌能夠主動澄清這些錯誤言論。

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