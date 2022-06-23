陳世軒為恩恩案槓上卓冠廷　「音檔遲遲不給恩恩爸！」

▲民眾黨新北市議員參選人陳世軒。（圖／翻攝陳世軒臉書）



記者杜冠霖／新北報導

恩恩事件延燒，新北市議員參選人陳世軒日前批評新北市議員擬參選人卓冠廷手握錄音檔卻不給恩恩爸聽，卓冠廷則回應在6月才拿到部分錄音，會為此提告。陳世軒今又批評，請卓先生在48小時內提出證據，證明未在4月就拿到錄音檔，或是直接提告。

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府自立的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

對於新北市府遲遲未提供的音檔，陳世軒反指出，卓冠廷拿到音檔卻不給恩恩爸聽，對此，卓回應，自己掌握的資料，是6月時新北市消防局被揭露演戲給恩恩爸看的事件後，不只一名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理之後公布於臉書。

卓冠廷指出，至於錄音，自己則基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體。吹哨者提供檔案，面對新北市政府的追殺，自己一定會捍衛吹哨者的權益到底，也請社會上有良知、珍惜民主成果的台灣人，能夠一起守護吹哨者。

對於恩恩事件，陳世軒指出，如今看到失去寶貝孩子的恩恩爸，忍著失去孩子的悲痛，以一己之力尋尋覓覓，為的就只是他心肝寶貝恩恩離去的真相。

陳世軒批評，不料一個多月來的辛苦，卻被民進黨的卓冠廷玩弄於手心，卓先生手握在四月底透過私人關係非法取得新北市政府局處聯繫的相關資料錄音檔，卻遲遲未提供給恩恩爸，而是選擇將其作為打擊敵營的骯髒工具。

陳世軒質疑，21日卓冠廷於媒體回應他是在6月份才收到相關資料錄音檔，昨日22日，卓先生在媒體上公開表示他將依法提告抹黑、毀謗等罪明。

陳世軒表示，他現在鄭重告知卓冠廷先生，請卓先生在48小時內提出證據，證明未在四月底就索取到相關資料錄音檔，或是履行卓的提告，交由司法來捍衛清白，如果沒有，「那就是實在的證明了卓先生早已在四月底就已非法取得恩恩案的相關資料錄音檔，卻未提供給恩恩爸，而是將其作為政治操作的工具，我也將會在48小時後告發卓冠廷先生。」

陳世軒說，為了每一位失去孩子的心碎父母，他認為他有這個責任挺身而出，新北市政府的疏忽理當需要受到檢討，利用恩恩爸來謀取政治利益的卓冠廷更應受到譴責。