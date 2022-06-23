恩恩爸嗆他「打迷糊仗」！　侯友宜親回：該負的責任沒有例外

記者皮心瑀／新北報導

新北市長侯友宜已表態要為恩恩案負責，卻又說一切交給司法，引來恩恩爸批評是在打迷糊仗，對此，侯友宜23日在新北疫情記者會上重申，司法調查是第三方，以此來釐清事實，才有客觀公正的標準，等到調查報告完成，該負的相關責任，包括他在內都完全沒有例外。

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議，而侯友宜22日出面表示，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」

恩恩爸則嗆，侯友宜就是在打迷糊仗，上午稱要負責，結果下午就說要交給公正第三方司法調查，就是消防局要抓吹哨者，「我都還沒說要告他，就可以說新北市政府交給司法調查」。

侯友宜23日回應，司法調查是公正客觀的第三方，「只要司法調查報告完成，該負的責任，包括我在內，都完全沒有例外」。

針對網路好感度驟降，會不會擔心影響年底選情，侯友宜則說，所有調查他都尊重，最重要的是好好做事，把自己的本分做好。