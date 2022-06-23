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恩恩案侯友宜喊扛責！　藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台

▲▼侯友宜回應恩恩事件。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北中和2歲童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府延遲就醫81分鐘才釀成整起悲劇，而隨著11段關鍵音檔曝光後，新北市長侯友宜22日道歉，並表示會「全部負責」。恩恩爸則要2個局長下台，對此，國民黨籍北市議員李明賢表示，侯市府危機處理完全荒腔走板，2個局長下台，這是基本一定要做的，「這真的不分藍綠，那個錄音檔你聽得下去嗎？」

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府自立的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

對於恩恩事件，李明賢坦言，過程中該檢討的很多，從4月中到現在，新北市的危機處理非常差、太輕忽、侯友宜的道歉也晚了，如果他4月16日第一時間跟恩恩爸媽道歉，然後去做檢討，事情也不會燒到現在。

李明賢表示，那時新北確診案例全國最多，疫情起來的時候雙北都手忙腳亂，但新北市府一開始不公布錄音檔、又叫消防局演那齣模擬，現在公佈的錄音檔也沒有市府所說的吵雜聲、個資，危機處理完全荒腔走板，真的很誇張。

對於侯友宜22日道歉，李明賢表示，侯道歉應該在2個月之前，他現在要負政治責任、行政責任、司法責任，恩恩爸要求2個局長下台，這是基本一定要做的，「這真的不分藍綠，那個錄音檔你聽得下去嗎？」

李明賢質疑，陳潤秋聽過這些錄音檔時，有沒有把全貌報告給侯友宜，如果沒有報告，陳潤秋責任更嚴重，如果有，侯友宜應該知道事情大條，「這音檔內容到底誰受得了，侯友宜至少要負政治責任，這整案除了新北市府行政調查外，還要監察院調查。」

李明賢表示，自己認為絕對有延誤派車，也許新北市有不同看法，但不管怎樣，侯友宜要扛著政治責任，現在最大的問題就是衛生所，包括橫向聯繫部分，新北市府一定要及時調查、即刻公佈，這如果是在4月底公布，火就不會燒這麼大，「至於司法調查部分，誰洩露錄音檔根本跟案情無關！」

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