「你知道這什麼嗎？」爆紅　網疑神秘女是詐騙...百萬網紅揭內幕！

▲不少人最近在YouTube常常看到這個人的廣告。（圖／翻攝自Ellenpro YouTube）

圖文／CTWANT

「你知道這是什麼嗎？這個東西在亞馬遜......。」最近在看YouTube影片的時候，是否曾看過這個廣告？事實上，這個廣告已經爆紅變成迷因梗圖，甚至有不少網友模仿惡搞，到底影片中這名女子是何方神聖？百萬知識型網紅張志祺就為大家解惑了。

張志祺在YouTube頻道「志祺七七 X 圖文不符」引述EllenPro在官網和YT頻道的說法，Ellen Lin是一位美國籍台灣人，14歲時全家移民到美國，目前居住在洛杉磯，從小喜歡打電動的她，畢業後成功進入夢想中的遊戲產業，月薪高達3900元美金（約11萬台幣），看起來過得很順遂，但她卻對日復一日的上班族模式喪失對生活的熱情。

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不幸的是，Ellen Lin在2009年被公司裁員，爸爸的生意也出現問題，經濟狀況一落千丈，於是2011年決定在網路銷售產品，沒有任何電商經驗的她，以600元美金起家，經過4年的努力，打造出一個年收入破百萬的電商企業。後來更把這段經歷寫成書，還得到很多媒體的報導，像是美國《ABC》、《NBC》，台灣《商業周刊》也曾採訪過她。為了幫助更多的人，她把自己經營電商的秘訣開成課程，宣稱不論新手或老手，都可以學會賺錢的方法。

▲「你知道這是什麼嗎」爆紅成為迷因梗圖。（圖／翻攝自Ellenpro YouTube）

張志祺指出，Ellen Lin教的賺錢方法，是利用一種叫FBA（Fulfillment by Amazon）的跨境電商服務，就是從其他地方進貨到美國亞馬遜的倉庫，直接在亞馬遜上架販賣，只要能發現利基商品，就可以用很少的成本，買低賣高獲取巨大利益。課程分為2種，一種是廣告中常提到的免費課程，另一種是付費課程，要價1888元美金（約5.6萬台幣）。

至於網路上對課程的評價，幾乎是一面倒推薦，更仔細觀察會發現，像是多數Ellanpro好評的文章，都集中在2021年12月至2022年1月間，文章架構類似，連提到的重點也非常相似，更重要的是，都沒提到任何實際操作過程和心得，部落格其他文章都是吃喝玩樂的，性質有滿大的差異。不過，課程是否有問題，還是要回到課程本身去看。批評的文章，對Ellenpro最大的質疑在於，把跨境電商創業講得太輕鬆，除了要找到利基商品不容易，也要面對很強大的價格競爭壓力、進退貨成本、跨海運輸等困難。

此外，Ellen Lin宣稱的經歷，似乎也有問題，像是她不願曝光自己的商店名稱，因此沒辦法確認所謂的「百萬美金電商」是否真的存在，還有所謂的「博客來、亞馬遜暢銷書作者」，說法也有點曖昧。雖然她的書在亞馬遜確實是「拍賣及小型企業」類別的百名暢銷書榜上，但網路上有不少「教你怎麼登上亞馬遜暢銷書攻略」，只要把自己的書放在小眾類別，因為競爭對手夠少，就可以輕鬆把書籍推上該類別的前幾名。查詢後發現，Ellen Lin的書是在超級冷門的類別，整個電子書的排名則是在60多萬，而Ellen Lin曾被商業周刊採訪過的說法，上面明顯標示「廣編企劃」，代表是自己出錢刊登的廣告。

▲張志祺認為Ellen Lin有不少爭議。（圖／翻攝自Ellenpro YouTube）

然而，張志祺解釋，這些行為比較像是沒有完整揭露的資訊，嚴格來說沒有說謊，那這樣是詐騙嗎？如果提供的課程和原本約定的不同，法律上就會認為是民事上「債務不履行」，還不算是詐欺。或許有些人會覺得Elln Lin存在廣大不實、誇大或沒有完全揭露資訊等詐騙嫌疑，假如學經歷有造假，檢察官或法官也要先確認「有疑慮的學經歷」和「實際販售的課程核心」是否有關係，但是認定上面比較複雜。

張志祺透露，其實類似的運作模式，在國外非常流行，也是同樣在YouTube狂洗廣告，致富課程不是很新鮮的東西，瞄準大家想改變生活的慾望，用誇大經歷或課程內容的方式來牟利，也沒辦法咬死說「這個一定是詐騙」，可能真的有很厲害的老師、從中賺到錢或是學到想要知識的學生。

張志祺提醒，想要透過學習改變自己並沒有錯，但學習要付出成本，在想要上課之前，可以多做評估、查詢課程評價和老師背景。如果可以的話，建議還是找可靠的教學單位或線上課程平台，不僅風險更低也更有保障。

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