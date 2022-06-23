　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「你知道這什麼嗎？」爆紅　網疑神秘女是詐騙...百萬網紅揭內幕！

不少人最近在YouTube常常看到這個人的廣告。（圖／翻攝自Ellenpro YouTube）

▲不少人最近在YouTube常常看到這個人的廣告。（圖／翻攝自Ellenpro YouTube）

圖文／CTWANT

「你知道這是什麼嗎？這個東西在亞馬遜......。」最近在看YouTube影片的時候，是否曾看過這個廣告？事實上，這個廣告已經爆紅變成迷因梗圖，甚至有不少網友模仿惡搞，到底影片中這名女子是何方神聖？百萬知識型網紅張志祺就為大家解惑了。

張志祺在YouTube頻道「志祺七七 X 圖文不符」引述EllenPro在官網和YT頻道的說法，Ellen Lin是一位美國籍台灣人，14歲時全家移民到美國，目前居住在洛杉磯，從小喜歡打電動的她，畢業後成功進入夢想中的遊戲產業，月薪高達3900元美金（約11萬台幣），看起來過得很順遂，但她卻對日復一日的上班族模式喪失對生活的熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不幸的是，Ellen Lin在2009年被公司裁員，爸爸的生意也出現問題，經濟狀況一落千丈，於是2011年決定在網路銷售產品，沒有任何電商經驗的她，以600元美金起家，經過4年的努力，打造出一個年收入破百萬的電商企業。後來更把這段經歷寫成書，還得到很多媒體的報導，像是美國《ABC》、《NBC》，台灣《商業周刊》也曾採訪過她。為了幫助更多的人，她把自己經營電商的秘訣開成課程，宣稱不論新手或老手，都可以學會賺錢的方法。

「你知道這是什麼嗎」爆紅　神秘女遭疑是詐騙…百萬知識網紅揭內幕：國外很流行

▲「你知道這是什麼嗎」爆紅成為迷因梗圖。（圖／翻攝自Ellenpro YouTube）

張志祺指出，Ellen Lin教的賺錢方法，是利用一種叫FBA（Fulfillment by Amazon）的跨境電商服務，就是從其他地方進貨到美國亞馬遜的倉庫，直接在亞馬遜上架販賣，只要能發現利基商品，就可以用很少的成本，買低賣高獲取巨大利益。課程分為2種，一種是廣告中常提到的免費課程，另一種是付費課程，要價1888元美金（約5.6萬台幣）。

至於網路上對課程的評價，幾乎是一面倒推薦，更仔細觀察會發現，像是多數Ellanpro好評的文章，都集中在2021年12月至2022年1月間，文章架構類似，連提到的重點也非常相似，更重要的是，都沒提到任何實際操作過程和心得，部落格其他文章都是吃喝玩樂的，性質有滿大的差異。不過，課程是否有問題，還是要回到課程本身去看。批評的文章，對Ellenpro最大的質疑在於，把跨境電商創業講得太輕鬆，除了要找到利基商品不容易，也要面對很強大的價格競爭壓力、進退貨成本、跨海運輸等困難。

此外，Ellen Lin宣稱的經歷，似乎也有問題，像是她不願曝光自己的商店名稱，因此沒辦法確認所謂的「百萬美金電商」是否真的存在，還有所謂的「博客來、亞馬遜暢銷書作者」，說法也有點曖昧。雖然她的書在亞馬遜確實是「拍賣及小型企業」類別的百名暢銷書榜上，但網路上有不少「教你怎麼登上亞馬遜暢銷書攻略」，只要把自己的書放在小眾類別，因為競爭對手夠少，就可以輕鬆把書籍推上該類別的前幾名。查詢後發現，Ellen Lin的書是在超級冷門的類別，整個電子書的排名則是在60多萬，而Ellen Lin曾被商業周刊採訪過的說法，上面明顯標示「廣編企劃」，代表是自己出錢刊登的廣告。

「你知道這是什麼嗎」爆紅　神秘女遭疑是詐騙…百萬知識網紅揭內幕：國外很流行

▲張志祺認為Ellen Lin有不少爭議。（圖／翻攝自Ellenpro YouTube）

然而，張志祺解釋，這些行為比較像是沒有完整揭露的資訊，嚴格來說沒有說謊，那這樣是詐騙嗎？如果提供的課程和原本約定的不同，法律上就會認為是民事上「債務不履行」，還不算是詐欺。或許有些人會覺得Elln Lin存在廣大不實、誇大或沒有完全揭露資訊等詐騙嫌疑，假如學經歷有造假，檢察官或法官也要先確認「有疑慮的學經歷」和「實際販售的課程核心」是否有關係，但是認定上面比較複雜。

張志祺透露，其實類似的運作模式，在國外非常流行，也是同樣在YouTube狂洗廣告，致富課程不是很新鮮的東西，瞄準大家想改變生活的慾望，用誇大經歷或課程內容的方式來牟利，也沒辦法咬死說「這個一定是詐騙」，可能真的有很厲害的老師、從中賺到錢或是學到想要知識的學生。

張志祺提醒，想要透過學習改變自己並沒有錯，但學習要付出成本，在想要上課之前，可以多做評估、查詢課程評價和老師背景。如果可以的話，建議還是找可靠的教學單位或線上課程平台，不僅風險更低也更有保障。

延伸閱讀
她整理亡母老家「發現20多個紅包」：媽全留著沒用　真相曝光超愧疚
王彩樺曝光85歲父親年輕帥照　「濃眉大眼」家族基因超狂
男星不倫王瞳形象重創…出演八點檔被罵翻「慘領便當」　消失1年近況曝

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭多人受傷
高麗菜切錯20年　主廚教「正確下刀法」：口感更好更美味
電影《少年吔》又出包！2合約成本差2千萬　他轟：根本吸金
海洋公園驚見「另一個黃豪平」！聲音身形神複製　本尊也嚇歪
男騎士突摔倒　滾入砂石車輪下爆頭慘死
快訊／為館長槍擊案槓上！　黃國昌邀陳明文正面對決
猴痘「防疫保單」也可申請理賠！ 　4大須知一次看
快訊／提告黃國昌館長氣炸　陳明文回應了
30歲女染疫後疑腦霧　醫見她「這情況」超怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高麗菜切錯20年　主廚拍片教「正確下刀法」：口感更好更美味

【廣編】《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》6／25華山盛大開展！

殭屍展被出征！四叉貓起底宗教團體公告：國家的罪惡越犯越大

優人神鼓挑戰「雙劇場」異地即時共演！5G技術製作《轉山》首演

「你知道這什麼嗎？」爆紅　網疑神秘女是詐騙...百萬網紅揭內幕！

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

衛武營下半年90場節目啟售！還有「獨家無碼版」限18歲以上觀眾

曖昧陽光男！「交往前試車」妹子後悔：該在一起嗎　網風向一面倒

警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

高麗菜切錯20年　主廚拍片教「正確下刀法」：口感更好更美味

【廣編】《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》6／25華山盛大開展！

殭屍展被出征！四叉貓起底宗教團體公告：國家的罪惡越犯越大

優人神鼓挑戰「雙劇場」異地即時共演！5G技術製作《轉山》首演

「你知道這什麼嗎？」爆紅　網疑神秘女是詐騙...百萬網紅揭內幕！

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

衛武營下半年90場節目啟售！還有「獨家無碼版」限18歲以上觀眾

曖昧陽光男！「交往前試車」妹子後悔：該在一起嗎　網風向一面倒

警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟

快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭多人受傷

台中男吃滷肉飯突遭刺死！恐怖5惡徒來自桃園　爆一句話惹殺機

葉毓蘭喊「只有恩恩的命是命？」　要指揮中心注意這件事

星二代正妹17歲罹血癌！　化療成功當上「第一部作品女主角」

高麗菜切錯20年　主廚拍片教「正確下刀法」：口感更好更美味

全國唯一　台南驚奇博物館行動列車啟動

男歌手台大休學赴陸參加選秀節目　海選表演30秒「當場被請下台」！

【廣編】《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》6／25華山盛大開展！

樂天金鷲左投王彥程6局失1分　二軍先發2連勝

快訊／《少年吔》又出包！2合約電影成本差2千萬　議員：根本吸金

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

曖昧睡同床「白虎妹預約植毛」！直男現身了

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

雷神丸挾雨開炸！大雷雨轟10縣市

快訊／今本土+48283！各縣市確診分佈曝

台大證實醫學系在學生個人申請錄取

快訊／今增166死！本土+48283

爆乳馬尾妹「只穿比基尼」攔車　神人曝光身分

「觀光協會執行長」吃燒肉找碴！結局糗大了

小情侶吵架！男友道歉「那邊硬硬的」她更氣

騎士收罰單「照片有打方向燈」　嗆：1200好賺嗎

更多熱門

相關新聞

整理亡母老家！她發現「20多個紅包」淚崩

整理亡母老家！她發現「20多個紅包」淚崩

對許多父母來說，只要孩子能夠平安健康，一切順遂，就再好不過了。大陸廣東一名女子日前回到老家，發現已經過世3年的母親，竟把過去孩子包給她的紅包都藏了起來，一個都沒用過，一共有20多個紅包，讓女子瞬間明白，為什麼母親在世的時候，明明有錢卻總是那麼節省。

西門町捕獲「高顏值制服正妹」！

西門町捕獲「高顏值制服正妹」！

門禁晚上10點！22歲女曝超嚴家規

門禁晚上10點！22歲女曝超嚴家規

83歲再當爸！他娶35歲嫩妻「兒子9個月」

83歲再當爸！他娶35歲嫩妻「兒子9個月」

頂樓招租！月租3.2萬「附贈老母親」當室友

頂樓招租！月租3.2萬「附贈老母親」當室友

關鍵字：

周刊王志祺志祺七七

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

30歲樂團女主唱車禍身亡！

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面