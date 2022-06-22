門禁晚上10點！22歲女網友曝「超嚴家規」　媽媽每天站門口酒測

▲女子回家要接受媽媽的「酒測」。（圖／翻攝自星視頻微博）

圖文／CTWANT

每個家長有一套自己的教育方法，有的人比較寬鬆，但有的人就相對嚴格。中國河南鄭州有一名22歲女子，外出吃飯回家後要接受媽媽的「酒測」，沒有超標才過關，背後原因也曝光了。

根據《星視頻》報導，一名22歲女子日前外出吃飯回家，只見媽媽站在門口等，看到她立刻遞上酒測器，要檢測看看是否有喝酒，吹氣後顯示「無酒」，媽媽這才放心。

女子表示，自己家教比較嚴，規定每天晚上10點以前必須回家，結婚後才能喝酒。每次出去玩回到家，媽媽都會拿酒測器在門口等她，目前都沒被測出來過，「因為根本不敢喝」。

▲媽媽拿著酒測器站在門口等。（圖／翻攝自星視頻微博）

消息曝光後，引發熱烈討論，有一派網友支持，「這何嘗不是母親對女兒的一種保護呢？女孩子外面喝酒確實要更危險一些，用這樣的方式雖然可能有點極端，但是也是出於保護目的吧」、「什麼時候全國的家長能這樣嚴格關懷兒子，我們的社會將會變成更美好的明天」、「男的應該更需要，不喝酒就會少很多犯罪分子」、「成年子女居住在父母家，父母的要求沒問題，做不到就搬出去獨立生活」。

不過，也有不少網友認為太嚴格，「封建且令人窒息」、「尊重祝福，她們開心就好，如果是我，我一輩子都不會回家」、「在這樣子的家庭裡活著誰受得了」、「真的很窒息，22歲了還要被這麼管…」、「什麼時候用早回家晚回家來衡量家教了」。

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