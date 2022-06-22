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83歲再當爸！他娶35歲嫩妻「兒子9個月」　天天錄音：為孩子留回憶

科米洛特與兒子。（圖／翻攝自IG／drcormi）

▲科米洛特醫生表示，很享受跟小兒子相處的時刻。（圖／翻攝自IG／drcormi）

圖文／CTWANT

阿根廷營養專家科米洛特（Alberto Cormillot）以83歲高齡第3度當爸爸，科米洛特表示，深知自己年紀很大，沒辦法看到兒子長大，但會用盡全部力量多給孩子留下回憶。

根據《紐約郵報》報導，83歲營養專家科米洛特曾在國際會議和期刊上發表了100多篇科學論文，並撰寫了50多本主要關於健康教育的書籍。他與第一任妻子育有2個兒子，目前都已成年，還有3個孫女；2017年第一任妻子去世，科米洛特於2019年再娶相差48歲妻子帕斯奎尼（Estefania Pasquini），並透過生育治療，生下一名健康的兒子。

科米洛特透露，一知道有了孩子，就開始仔細地為孩子未來做打算，夫妻倆希望兒子學習中文，因此特地聘請了一名中文教師，儘管兒子現在才9個月大。他們認為，中文是未來的語言，「因為它是未來的語言，我希望兒子在小時候習慣聽它，長大後他會發現學習它更容易、更好。」除了學習中文，他們還教兒子彈奏管風琴，同時也鼓勵兒子爬行。

科米洛特直言，自己的年紀已非常大，「我知道我永遠無法看到他長大，所以我現在盡我全部的力量，想多給孩子留下回憶，我明白生命不是無限的，我要陪著小傢伙直到某個時刻。」他充分計畫每一天，積極參與照顧兒子Emilio。

雖然兒子現在還小，但科米洛特為他辦了一個電話號碼，將生活樂事用錄音檔記錄下來，「我不把事情過分戲劇化，我只是記錄生活的現實。」他希望等兒子長大後，可以透過音檔回憶他。

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