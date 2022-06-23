S-70C墜地機工長靠葉克膜搶救　邱國正南下探視向家屬道歉

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

海軍反潛航空大隊22日下午發生一架S70C反潛直升機重落地案，造成4人受傷送醫，其中，機工長劉尚鈞士官長凌晨2點左右因呼吸、心跳出現變化，院方已為他裝上葉克膜進行搶救中，其他3名傷患則傷勢穩定。國防部長邱國正23日下午親自抵達醫院探視，向家屬致意也致歉，強調會把善後工作做好。

▲國防部長邱國正下午赴醫院探視S-70C直升機傷者。（圖／記者吳世龍攝）

▲海軍直升機受傷的官兵仍在海軍醫院救治中。（圖／記者吳世龍攝）

海軍S-70C反潛直升機在22日下午4時左右失事重落地，造成機尾著火，4名機上軍官送往國軍高雄總醫院左營分院急救。邱國正下午親赴國軍高雄總醫院左營分院探視傷者，並慰問家屬，他表示，機工長因為燒傷部位比較大，面積達95%，會比較麻煩一點，後續會跟醫院配合，今天有跟家屬致意跟致歉，軍方會在後續工作會做補強。

▲國防部長邱國正下午赴醫院探視S-70C直升機傷者。（圖／記者吳世龍攝）

邱國正說，這次憾事發生，並沒有苛責誰，但會持續檢討，昨天第一時間就有跟總統報告，訓練安全是一定要注意的，要把程序安全方面納進去，不能為了求快，省略一些步驟，總統也表達相當關切，希望傷者能夠儘快康復。

至於傷者家屬是否有表達任何要求？邱國正表示，目前沒有要求，就是把善後工作做好，因為總是一件憾事。軍醫局則指出，正副駕駛陳錦凡、鄭行杰是臉部跟肢體撕裂傷、肋骨骨折，已經做了適當處置，意識清楚生命徵象穩定。

另外，郭姓士官長是軀幹四肢二到三度的燒燙傷，面積達20％，已經進行清創手術目前狀況穩定；不過，機工長劉尚鈞士官長傷勢比較嚴重，全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，且有腹網膜下腔出血，已經實施清創跟抗生素治療，還在積極搶救治療中，而今天凌晨他的呼吸、心跳出現變化，院方也緊急為他裝上葉克膜，進行搶救中。

軍醫局表示，高雄總院第一時間動員醫護人力，成立燒燙傷團隊積極搶救，而本部也派三軍總院燒燙傷權威、心臟外科醫師南下救助，全力提供專業醫療救護。