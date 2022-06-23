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宜蘭+859「連7天千人以下」　7月快打站開打！5-17歲學童優先

▲▼宜蘭＋859增4死，第18波快打站7月2日開打，優先服務5-17歲學童。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭新增859例確診、並新增4死案例，第18波快打站7月2日開打，優先服務5-17歲學童。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(23)日宣布宜蘭縣新增859名確診個案，並新增4名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭已連續1週確診人數在千人以下，惟疫情仍未穩定，請民眾持續配合防疫措施；另外，第17波快打站自6月18日截至22日為止，已服務2562位民眾接種疫苗，第18波學童快打站將於7月2日起提供服務，請尚未接種完整疫苗的民眾前往施打。

衛生局表示，宜蘭目前疫苗施打情況如下，65歲以上長者與醫事相關人員施打第4劑、5歲至11歲兒童施打第2劑、12歲至17歲青少年施打第3劑，疫苗種類有莫德納和BNT可供選擇。衛生局也提醒，5歲至11歲兒童施打的第2劑疫苗廠牌需與第1劑相同，請符合施打年齡的民眾，儘快至診所、醫院或快打站施打疫苗。至於6個月到5歲以下孩子的疫苗注射，衛生局也會在中央確定施打方式及細節後，儘快公布相關施打期程。

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有關疫情部份，今(23)日新增4名死亡個案，年齡介於85歲至87歲之間，為3名男性、1名女性。其中2人未施打疫苗、1人打2劑、1人打3劑。4人分別於6月1日至6月18日期間確診，不幸病逝。

▲▼宜蘭＋859增4死，第18波快打站7月2日開打，優先服務5-17歲學童。（圖／宜縣府提供，下同）

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為131人，其中80歲以上長者94人，53人是住宿式長照機構的住民。131人中，有48人未施打疫苗、15人打1劑、18人打2劑、48人打3劑，另有2人打滿4劑；有62位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生數共132人、教職員工17人，累計共9886位學生、1067位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.6%，第三劑涵蓋率達68.1%。衛生局提醒，目前第17波快打站正提供服務，從6月18日截至22日為止，有2562位民眾接種疫苗；而第18波學童快打站將於7月2日(下週六)起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。

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