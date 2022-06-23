快訊／1歲男嬰染疫胸凹、呼吸困難　判定「哮吼重症」住加護

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增通報415例中重症，當中確認一名兒童重症，為1歲男嬰，診斷哮吼併呼吸窘迫，送往急診當天出現胸凹、呼吸困難，緊急插管使用呼吸器，目前則已經拔管移除呼吸器，仍住加護病房，病況有改善。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲今年以來病例分析。（圖／指揮中心提供）



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例341萬0665人，當中有339萬6840人為輕症，輕症比例99.6%，中重症累積13825例，重症中有4964死。今日新增中重症通報中重症415例，當中241中症、174重症；今日新增和已公布重症合計有166死。

重症個案新增1名兒童，羅一鈞指出，該案為1歲男嬰，無慢性病史，6/18發燒，6/19快篩陽，就醫後拿藥回家，之後出現呼吸雜音、呼吸費力，當天再度前往急診，因有胸凹、呼吸困難，緊急插管使用呼吸器，診斷哮吼併呼吸窘迫。6/20收治兒童加護病房，使用類固醇、瑞德西韋等藥物治療，6/21已經拔管移除呼吸器，仍在加護病房觀察，病況有改善。

指揮中心統計，目前兒童重症累積67例，當中有19死；通報為哮吼的已有8例。

▲▼6/23死亡及中重症病例統計分析。（圖／指揮中心提供）

