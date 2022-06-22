快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」

▲議長鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，國民黨傳統鐵票區的苗栗縣卻遲遲未提名首長候選人，議長鍾東錦雖極力爭取，藍營黨中央卻屬意立委徐志榮，但徐多次表態不願參選，而鍾東錦22日在臉書發文表示，自己將演出這人生中最後一次叛逆，放下百年大黨的沉重包袱，似乎也隱隱透露脫黨參選之意。

苗栗首長選戰部分，藍營原先有議長鍾東錦、前農委會農田水利署苗栗管理處處長謝福弘積極爭取，更傳出前縣長劉政鴻要回鍋參選，最後國民黨決定徵召立委徐志榮，但徐多次表達不願參選、且態度堅決，也讓藍營決定暫緩提名。

鍾東錦感嘆，政治才是最大的江湖，為大局犧牲是必要之惡。成大事者不計毀譽，面對中央仍屬意提名徐志榮同志的戰略布局，「我雖可以理解，但卻不捨那些期待著黨魂革新、藍天再造的本黨支持者們，不忍他們的希望，再次落空。」

鍾東錦指出，傾聽之旅雖將告一段落，而青年參政的星火正要燎原，各地出現參選爆炸的選情，說明苗栗縣民求新求變的渴望，已經累積成故鄉蛻變的契機，那些加油的吶喊聲，「那每雙緊握後留在手心的餘溫，讓我無法拒絕，讓我沒有勇氣與條件說出放棄。」

鍾東錦表示，但至少勇敢面對了自己，勇敢面對了選民，勇敢為故鄉寫下一段堅守民主價值與程序正義的歷史，「我已經浪蕩了前半輩子，這一次，請大家牽起手，跟我走，讓我演出這人生中最後一次叛逆，放下百年大黨的沉重包袱，我們一起，逆光前行。」