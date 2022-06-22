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張亞中鬆口祝福柯志恩當選　遺憾「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣

▲▼孫文學校總校長張亞中拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲孫文學校總校長張亞中拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人呼之欲出，傳最快下周三就會由黨中央正式提名前立委、智庫執行長柯志恩參戰，先前表態參選的孫文學校總校長張亞中今（22）日拜訪高雄市議會時表示，柯志恩是非常優秀的黨內同志，若她能來高雄的話，非常祝福，也希望她能高票當選。他說，自己拿得起放得下，只能說姻緣不到強求也沒意思，但對於有些人介入讓姻緣斷掉很遺憾。

張亞中今下午拜訪高雄市議會議長曾麗燕以及黨團，提到外傳黨中央即將徵召柯志恩參選高雄市長，他說，柯志恩是非常優秀的黨內同志，做過不分區，現在擔任國民黨智庫執行長，如果她能來高雄的話，非常祝福，也希望她能高票當選。

▲▼孫文學校總校長張亞中拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼孫文學校總校長張亞中拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼孫文學校總校長張亞中拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

張亞中說，他這次會參選是收到高雄企業界跟朋友的拜託，希望他能夠來試試看，他說，當時高雄並沒有人要參選，後來他一說要來之後，就很多人願意出來參選，這答案其實很清楚，「就是黨中央對張亞中的參選意見有所保留，因為他跑了三個多月，黨中央沒有任何一個人、一通電話有表示關懷。」

上周張亞中在高雄舉辦參選高雄市長記者會，他說，有議員參加才剛出大門，馬上就被打電話問說為什麼參加記者會，這就是黨中央有一些看法，不過他請黨中央放心，他態度就是不爭、隨喜，如果到別人家去作客，人家不歡迎你，何必要去呢？

張亞中提到，他認為很多高雄市議員、群眾都很歡迎他，但很抱歉，「雖然你們在歡迎我，但提名的不是你們，提名的是黨中央」，畢竟他還是個黨員。

▲▼孫文學校總校長張亞中拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲張亞中強調自己拿得起、放得下。（圖／記者賴文萱攝）

不過，他的個性是拿得起、放得下，他敢於勇敢承擔，就像當時高雄沒有人要來選的時候，他覺得如果黨需要他、高雄人歡喜的需要他，就勇敢承擔。另外，他也強調他能夠放得下，他相信姻緣，姻緣不到，強求也沒有意思，「今天本來跟高雄市民可能有一個很好的姻緣，也許有些其他人介入了，讓姻緣斷掉了，只能說聲很遺憾。」

最後，張亞中承諾，他之前有對高雄市民做出3點規劃，第一，高雄青年住宅問題，第二，高雄軍公教退休金問題，第三，高雄作為非戰和平區問題。

他強調，不管他將來在任何行業或職位，如果有機會，一定還是會把三點完完全全做到，讓高雄成為未來台灣發展的模範市，讓高雄成為一個不會發生戰爭的和平地區，讓高雄軍公教可以享受到退休金，因為高雄必須是一個公益城市，讓高雄所有年輕人有美好未來。因為高雄已經離開年輕人太久了，希望所有北漂的朋友能夠回到家鄉人，共同為高雄奮鬥。

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