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快訊／陳家欽申請提早退休6月30日生效　「一理由」蘇貞昌難拒絕

記者陳家祥／台北報導

警政署長陳家欽22日突然申請提早退休，引發各界討論。對此，行政院長發言人羅秉成說，院長蘇貞昌也希望陳家欽能繼續留在團隊一起努力，但陳以讓警界提早進入新一波人事布局為由，提早申請退休，讓院長難以拒絕。

▲▼警政署長陳家欽出席法務部檢察機關首長聯合交接及宣誓典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲警政署長陳家欽突然申請提早退休，引發警界震盪。（資料照／記者李毓康攝）

羅秉成表示，警政署陳家欽署長一生獻身警界42年之久，5年來帶領7萬4千名警察同仁在第一線維護治安，不管是掃黑、反毒、打詐，都有很好的績效外；這幾年的非洲豬瘟疫情防範或著新冠肺炎的防治，都有很大的貢獻。尤其在治安方面，近幾年民調有高達8成以上國人滿意現在警察在社會治安的貢獻跟努力。

羅秉成說，陳家欽署長非常受到蘇貞昌院長信任，也肯定5年多來的作為，這樣的卓越表現，院長是希望他能繼續留在團隊一起努力，但陳家欽署長提出一個說明讓院長難以拒絕，他申請提早退休的理由是因為明年7月屆齡退休，如果明年7月才退休，後任的署長在領導統馭跟用人空間上，有可能因為明年才交棒而受到影響

羅秉成指出，今年7月跟明年1月會有2波三線二以上的高階警官異動，今年7月有9名、明年1月11名，包括警政署副署長、主任秘書、六都的局長與副局長等，如果是明年才屆齡退休，明年7月才交接給新任署長，用人的空間跟領導統御或許會受到影響。此外，加上後年就是總統大選，7月新任署長交接後要做相關大選期間的治安維護跟準備，時間恐怕不太夠，要給更多更充裕的時間準備。

羅秉成表示，院長對陳家欽這樣的考量，為整個警界未來的發展而願意提早退休，感到不捨也非常肯定，所以尊重他的決定。

至於程序上，羅秉成說，陳家欽不是辭職，是申請提早退休，按照法律規定，公務員若符合自願退休資格的話就應該准他退休，陳署長提出這樣的請求，於法於情於理都難以拒絕，因此尊重他的決定。程序上市字請提早退休，不用報院核定，由內政部函送銓敘部審定，規劃是6月30日生效。

關於繼任人選，羅秉成強調，一定會找一個最適任者來接任陳署長的位子，能夠讓社會治安更好，各方面表現也能服眾、做好領導統御，「人選還沒確定，確定後會正式對外說明」。

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