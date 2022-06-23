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連續3周病例數下降　蘇貞昌：已漸漸脫離疫情高原期

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續趨緩，行政院長蘇貞昌23日在例行院會中表示，最近一個禮拜的新增病例數36萬多，比前一個禮拜約45萬，再下降19%，在端午連假過後已經連續3個禮拜病例數下降，「可以說，已經有明顯趨勢漸漸脫離疫情高原期」。

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲5到11歲幼童接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌表示，全國疫情持續下降，國內最近一個禮拜的新增病例數36萬多，比前一個禮拜約45萬，再下降19%。從分區來看，北北基宜地區下降22%，高屏地區也下降20%，在端午連假過後已經連續3個禮拜病例數下降，「可以說，已經有明顯趨勢漸漸脫離疫情高原期」。

蘇貞昌說，無症狀跟輕症也持續維持在99.6%，新增中重症人數也比上周下降約20%，後續仍請衛福部嚴密監測，持續降低脆弱族群的重症與死亡率。

在疫苗接種方面，蘇貞昌指出，全體國人施打第3劑涵蓋率有近7成高水準，在5到11歲的兒童疫苗方面，第1劑疫苗的施打率已經達到74.5%、超過107萬人接種，第2劑接種作業近日也開始啟動，中央撥配到各縣市的兒童疫苗數量相當充足。

為了進一步向下強化幼兒保護力，蘇貞昌提到，政府簽訂2000萬劑莫德納疫苗採購合約，預計7月初可以先進口45萬劑又同疫苗，足可供90萬名6個月到5歲幼童的施打。政府會全力確保各年齡層所需的疫苗供貨穩定，守護國人健康。

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