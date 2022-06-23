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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又要漲電價！行政院推「班班有冷氣」　徐巧芯：電費誰來付？

▲▼分離式冷氣,空調,室外機,高溫,限電,節能,夏季電價,省電。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部長王美花23日表示，電價費率審議會下周一將討論台電提出的數個漲價方案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

經濟部長王美花23日表示，在國際能源價格飆漲下，台電的財務狀況有很大的壓力，因此提出數個漲價方案來討論，結果待下週一電價費率審議會定案。然而，行政院積極推動「班班有冷氣」政策，讓國民黨台北市議員徐巧芯質疑，電費哪裡來？

國內電價費率調整情形，截至去年為止已連續七次凍漲，上次調整為2018年4月，當時因國際能源價格大漲而調漲費率3%；今年受到俄烏戰爭推升燃料價格暴漲影響，3月間曾召開電價費率審議會，當時因無法判定是短期干擾或長期趨勢而首度作出「暫不決議」，如今則漲聲再起。

王美花今出席南亞科12吋新廠動土典禮，面對電價議題，稱因俄烏戰火延燒，天然氣等各項能源價格飆漲二至三倍，中油及台電為避免造成國內物價上漲， 透過平穩機制陸續吸收漲幅，已造成嚴重虧損，因此電價審議工作小組將會提供能源上漲情況，將於會中提出數個漲價方案。

徐巧芯則指出，行政院的「班班有冷氣」政策今年五月才正式上路，全台灣國中、國小裝了超過18.4萬台的冷氣，還說是給學生「最好的兒童節禮物」，而原本電價就補助不足，現在又要漲，那學校沒錢付電費，要怎麼開冷氣？

徐巧芯表示，台北市政府給學校的冷氣補助來自中央對地方一般性補助專項編列。從教育局提供的公式可以了解，一度電只補助「2.82元」，而且學校還有流動電費、超約附加費需要自行吸收。雖然各校還有20%補助額度，但教育部規定冷氣使用的電費跟維護費，都不能跟學生收取。

徐巧芯批評，原本的補助本來就讓各校夏天開冷氣非常吃力，如今電價要再漲了，要補助給學校的電費不提高嗎？而且，因為補助不夠，市府要求學校暫時以場地收入及社團課輔盈餘繳納電費，但因為疫情所致，各校場地收入減少，且社團課輔盈餘本來就用在補助學校其他不足的設備，上述要求並非根本解決之道，唯一的解決方法，還是中央要提高對地方的冷氣補助，否則「班班有冷氣」這份兒童節禮物只是一個「很大的禮物盒」而已。

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