快訊／邊境放寬「3+4」奏效　未來4周已9.5萬人訂機票

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日起將入境管制鬆綁至「3+4」，意即3天居家檢疫完畢後，再進行4天自主防疫。衛福部今（23日）引述民航局資料，指出統計至6/20，未來四周有約9.5萬人訂機票。衛福部也總結5項現階段防疫重點，首要的就是穩健逐步抗寬邊境管制。

衛福部23日在行政院會上向院長蘇貞昌進行最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告；談及入境管制鬆綁至「3+4」，衛福部歸出五點：第一、入境總量管制每周2.5萬人次。第二、入境總人數2萬4411人次、其中6/15達4541人為近期新高，桃園機場旅客入境通關及交通作業順暢。

第三、尖峰時段機場入境通關作業時間：約2-2.5小時（桃機實測指定航班首位旅客下機至末位旅客搭車離去時間）。第四、交通方式：防疫車輛78％、親友/機關團體接送22％。第五、檢疫處所分佈：防疫旅宿佔54％、1人1戶佔46％。

另外，衛福部引述民航局資料，指出統計至6/20，未來四周有約9.5萬人訂機票，包括6/20-6/26的2.5萬人、6/27-7/3的2.6萬人、7/4-7/10的2.3萬人、 7/11-7/17的2.1萬人。

衛福部總結現階段防疫重點，歸納出五項，第一、穩健逐步放寬邊境管制措施；第二、密切監視變異株病毒流行；第三、加速快篩陽確診給藥，提升確診者給藥比率；第四、持續掌握急重症醫療量能；第五、提升全民疫苗涵蓋率，積極安排幼兒及兒童接種。

▼衛福部23日的「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。（圖／行政院提供）