超噁！麥當勞外送「飲料打翻又倒回杯子」遭目擊　中市府回應了

▲麥當勞外送員不慎打翻飲料後，竟然再倒回杯中，台中市府限期改善，否則罰6萬元。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區1名女子向麥當勞潭子店訂餐，外送員送抵門外時，其中1杯飲料不慎打翻，飲料流到購物袋，但外送員竟然把溢出的飲料又倒回杯中，原以為神不知鬼不覺，不料過程全被該女子看到，痛斥疫情如此嚴還不重視衛生，令人覺得噁心，台中市食安處已前往稽查要求改善，如複查仍不合格，可罰6萬元，麥當勞坦承疏失，除向消費者表達歉意之外，日後嚴格要求人員訓練，避免類似案件再發生。

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台中市食品安全處表示，日前接獲1名女子投訴，她向麥當勞潭子中山店訂購餐點，外送員送達指定地點後，發現3杯飲料中有1杯溢出到塑膠袋內，外送員發現後竟然又將溢出的飲料倒回杯內，該女子非常不滿，不但打電話去店裡抱怨，並退回所訂餐點。

食安處人員6月16日派員前往稽查，發現業者未保持產品的穩固，且未做好防止交叉污染措施，涉及違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，已開立限期改善通知書，命業者2周內改正，後續將不定期抽查，如複查仍不合格，將處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處表示，業者對於食品的運輸管制，應保持產品的穩固，且裝載於運輸用容器內的食品，應完整包覆或有防止交叉污染之措施，避免因一時疏忽而觸法。

麥當勞台北總公司回覆，麥當勞重視顧客用餐經驗，對於該外送員於外送過程打翻飲料，卻未依標準作業程序，帶回餐廳重新製作的嚴重疏失，麥當勞已於查明後，立即責成營運主管與顧客取得聯繫，表達關心與最誠摯的歉意。

對於餐廳人員未遵守相關規定，除進行內部調查懲戒，並嚴正要求餐廳主管，務必加強管理及人員訓練，避免類似案件再次發生，此外，已請餐廳人員出餐前務必檢查，並加強正確的操作及運送時的穩定度，以避免飲料外漏。