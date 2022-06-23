深圳疫情復燃！　下令「持有48小時陰性證明」才能出行

▲深圳突爆疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京、上海近日疫情趨緩，不過深圳又出現多起確診陽性病例。深圳官方宣布，從6月24日零時開始，進入全市交通場站及乘坐交通工具等需要48小時核酸檢測陰性證明。

深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室23日通報，本月18日以來，深圳市出現多起確診陽性病例。按照「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，根據當前新冠疫情防控工作需要，從24日零時開始，進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具（地鐵、巴士、的士、網約車）、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證（紀錄）。

通知要求，各類卡口（出入口）24小時值守，嚴格執行體溫必測、口罩必戴、行程卡必查，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明（有疫情的區須憑24小時核酸檢測陰性證明），市民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。

「電子哨兵」是一種綜合集成視像採集、預警、影片編碼、録影、信息管理等子系統對危害警戒區域安全情況能有效預警、報警、處置的一體化信息系統。

大陸衛健委23日通報，新增本土本土病例13例（上海9例，北京3例，內蒙古1例）。新增本土無症狀感染者18例（吉林7例，遼寧5例，廣東3例，廣西3例）。