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屏東縣+2263　6／21起適用「核酸檢驗試劑檢測可判定為確診」

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(23)日新增2263例本土確診個案，縣府配合中央流行疫情指揮中心指示，民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，經醫師確認，亦可判定為確診，並已於6月21日起適用。

衛生局表示，指揮中心於6月22日公布，為因應COVID-19本土疫情並保全公衛防疫與醫療採檢量能，同時掌握提供高風險族群抗病毒藥物時效，經諮詢專家及綜合評估後，已於6月21日修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增核酸檢驗試劑檢測陽性相關條件，可提供民眾更即時診療及投藥。

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衛生局也提醒民眾，不論使用抗原或核酸檢驗試劑檢測陽性，請於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片寫上檢測日期跟健保卡一起拍照，可以請醫師透過視訊診療或將檢測卡匣/檢測片用夾鏈袋密封好帶去社區防疫門診進行研判，前往醫院時不得搭乘大眾交通工具。

另自6月22日起，凡接種滿4週的兒童，可到指定醫療院所施打第二劑輝瑞兒童(BNT)疫苗；屏東縣5-11歲第二劑輝瑞兒童(BNT)疫苗，也將於6月27日至6月30日進入校園施打。

而若打第二劑時恰巧滿12歲，依據中央指引，學童滿12歲如有意願施打第二劑疫苗，可於間隔4至8週施打第二劑，不過，施打劑量需依照青少年建議劑量，如莫德納疫苗需接種0.5ml，BNT疫苗則需以成人劑型接種0.3ml。

根據衛生局統計，截至6月23日，縣內居家隔離現管人數3139人，解除隔離：1792人；居家照護累計90815人，解除78691人，現管12124人。

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