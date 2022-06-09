國考證書數位化今年8月試行上路　明年起不再全面發放紙本

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院會9日通過「考試院發給各種考試及格暨訓練合格證書辦法」修正草案，就請發機關、證書應載內容、繳費通路、製證流程、英文證書申請等相關規定進行修正。對此，考試院表示，這次修正是為了配合國家考試及格證書數位化將在今年試行，因此需要建立相關規範。

考試院透過新聞稿說明，「考試院發給各種考試及格暨訓練合格證書辦法」最近一次修正至今已經19年，運作實務上有相當變化，因此依據實務現況以及相關法規修正，配合修正有關請發機關、證書應載內容、繳費通路、製證流程、英文證書申請等相關規定，將自發布日施行。

考試院指出，國家考試及格證書數位化將分兩階段推動，第一階段為試行階段，今年8月1日以後訓練期滿、結訓的考試及格公務人員或升官等訓練合格人員，將開始領取電子證書；

考試院再指，第二階段為全面實施階段，2023年起各種國家考試類別，包含高普考、專技人員、升等升資訓練等，均以發給電子證書為原則。證書數位化的同時，紙本證書不再全面發放，如果及（合）格人員有請領紙本證書需求，也可以在繳納證書費後發給。

考試院表示，在證書數位化前，少部分已製作完成的紙本及（合）格證書，因為及（合）格人員多年未繳納證書規費導致遲未寄發，該等紙本證書將公告限期請領，如果當事人有需求，可在規定期限前繳費請領，如果逾期仍未請領，將掃描建檔並造冊，不再保留原紙本。

考試院說，及（合）格人員仍可依規定申請發給證明書，考試及（合）格身分或權益不因原證書保留與否而受影響。未來證書數位化後，紙本證書將不再全面發放，必須申請並繳納證書費後才製發，不會再產生紙本證書未請領的情形。