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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情延緩新進公務人員分發報到　去年減少3297人、平均年齡43.59歲

▲111年公務人員初等考試，台東考區的典試委員何怡澄，前往考場巡視。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲111年公務人員初等考試。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者林銘翰／台北報導

銓敘部2日表示，2021年底全國公務人員人數為36萬3197人，較2020年底減少3297人，主要是受到新冠肺炎疫情影響，延緩相關考試分發報到期程，導致新進人員延後到2022年完成增補，去年底全國公務人員平均年齡為43.59歲，較2020年底略增0.41歲，年齡結構以30至59歲為主。

考試院2日召開院會，銓敘部以「110年銓敘統計年報提要報告」為題進行業務報告，報告內容就「110年底全國公務人員概況」統計結果提報分析。

銓敘部統計，2021年底全國公務人員人數為36萬3197人，較2020年底減少3297人，近10年平均年增率為0.56%，性別比率男性占57.46%、女性占42.54%，女性比率較2020年底增加0.23個百分點；若不計入警察人員，男性比率為47.69%，女性比率為52.31%。

銓敘部指出，2021年底全國公務人員平均年齡為43.59歲，較2020年底略增0.41歲，年齡結構仍以30至59歲為主，各年齡組占比均超過2成5，分別為40至49歲者占28.10%、50至59歲者占27.64%、30至39歲者占25.60%，合占81.34%，較2020年底略增0.47個百分點。

銓敘部再指，2021年底全國公務人員具大專以上教育程度者占93.36%，其中碩博士占26.07%，分別較2020年底增加0.40及0.72個百分點，與我國20歲至64歲各年齡組人口的教育程度比較結果，相對較高。

銓敘部表示，2021年底原住民族任公務人員人數為6797人，占全國公務人員人數比率為1.87%，其中以排灣族、阿美族及泰雅族居多。按照性別及人員類別觀察，原住民族任公務人員，男性占62.12%、女性占37.88；在人員類別中，行政人員占53.30%、警察人員占38.71%。

銓敘部分析，2021年底身心障礙者任公務人員6988人，占全國公務人員人數比率為1.92%，分別為男性4379人、占62.66%；女性2609人、占37.34%。按照各類人員別分，身心障礙者任公務人員以行政人員5302人、占75.87%最多。

銓敘部說明，2021年底公務人員人數減少的主因為新冠肺炎疫情影響，延緩相關考試分發報到期程，導致新進人員延後到2022年完成增補，全國公務人員人數因而下降，併同造成平均年齡及平均年資略增。

考試院長黃榮村表示，身心障礙者任公務人員，近10年平均年增率3.50%，請銓敘部持續關注身心障礙者任公務人員的職場資源合理調整，以營造友善職場環境，讓全體公務人力發揮最大功能。

黃榮村也說，有關因為新冠肺炎疫情影響，延緩相關考試分發報到期程，導致2021年底全國公務人員人數下降，也請銓敘部繼續觀察。

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