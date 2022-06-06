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超想考上小黃運將！遇爛男誆「有考試答案」...遭騙1.2萬還落榜

▲網友謝知橋在Uber上遇到的暖心故事。（計程車示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲葉姓男子知道謝姓考生想參加計程車執業登記證考試，竟用1招騙得1萬2000元。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者黃宥寧／台北報導

凡開計程車或多元化計程車駕駛，都得擁「計程車執業登記證」與「職業駕照」，且靠車行去監理站才可以開始跑車、自己當老闆。葉姓男子抓準謝姓考生想考照，竟對他佯稱「可以提供考試科目答案」，之後傳假考試科目答案給謝，得手1萬2000元，事後謝生名落孫山才得知受騙，憤而提告。士林地檢署偵結，依詐騙將葉男提起公訴。

起訴書指出，心懷不軌的葉男於去年1月間，在基隆市某修車廠得知謝姓考生參加計程車執業登記證考試，竟對他謊稱「我有表姊在考試院上班，可以提供考試科目答案給你」，但需要支付一點錢，謝姓考生為了順利取得考照，在汐止區某處交付1萬2000元給葉男。

葉男為了取信謝生，還用LINE傳送不實考試科目答案給謝，謝準備考試期間內不斷努力背答案，信心滿滿赴考場，最後考試不過，心中彷彿被一塊沉甸甸的大石頭猛力一砸，驚醒自己遭騙，憤而報警提告。

葉男偵查時坦承自己有收1萬2000元，及傳送考試科目答案給謝姓考生，但卻不斷辯稱「這純粹是民事糾紛」；謝姓考生憤而打臉並提供雙方LINE對話紀錄。

士林地檢署偵結，依刑法第339條第1項詐欺取財罪，將狡滑奸詐葉姓男子提起公訴。

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