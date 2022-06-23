學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

▲台南市議員蔡淑惠關心台南線上教育問題及聽障生學習權益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了防疫台南市進行視訊教學，市議員蔡淑惠質詢指出，既為了防疫學生不出門在家視訊，為何到補習時間，教育局卻任由學生到補習班實體上課，這樣的防疫政策豈不矛盾，再者視訊教學，可曾考慮過聽障生，老師戴口罩讓聽障生無法讀唇語，連全國聲暉媽媽都認為，教學影片沒有文字無法讀唇語，讓聽障生學習效果打折又打折。

蔡淑惠表示，疫情發生至今，一開始都很狹隘針對弱勢偏鄉，提供電腦解決學習問題，但大家都沒想過聽障學生透過視訊學習效果好嗎？聽聽全國聲暉媽媽說法，可作為教育局改善學習的參考。

蔡淑惠播放孩子就讀成大三年級全國聲暉媽媽的影音，這位聲暉媽媽說老師戴口罩視訊教學，學生無法讀到唇就無法獲得所要資訊，再加上視訊教學，大小聲不固定，完全無法聽到聲音，無法了解老師上課教導內容，必須自行看教科書再找資料，聽障生非常仰賴面對面，或需要看到老師表情動作來輔助學生獲得訊息，因此學習之路非常辛苦，學習效果是打折扣又打折扣。

蔡淑惠說，聽得到不一定聽得好，議會總質詢為讓聽障市民了解總質詢內容還會特別請手語老師，大家只重視弱勢孩子沒有電腦無法學習，卻沒想到聽障生的需求，未來請聽障生的老師視訊教學時不要配戴口罩，視訊教學影片能配上文字，才能幫助聽障生學習。

蔡淑惠也不解遠距教學為何會有兩套標準？為了防疫不讓孩子們感染新冠肺炎，教育政策推行停課不停學，所以台南市二百多所國中小，大多不讓學生到學校上課，只剩十一所學校要實體學校，既然不讓學生到學校上課，為何到了晚上還讓學生到補習班實體上課，這樣的防疫政策豈不矛盾，如果學校防疫做得徹底為何不能讓學生到學校上課。

蔡淑惠表示，是否無關防疫而是差別在公立學校無營利問題，補習班不開學生會跑掉無法賺錢，同一名學生一天時間，早上上課時間在家裡進行視訊教學，到了補習時間，人卻要到補習班上課，防疫不會破功嗎？另外她也很擔心長期的視訊教學，若學生自律性不足成績是否會一直落後，請教育局好好評估實體教學和視訊教學的優劣，讓學生在防疫期間真的不停學。

黃偉哲市長答說， 家長可以跟公立學校或補習班溝通，看視訊或實體教學哪一種教學最適合自己的孩子。