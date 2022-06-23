恩恩爸感謝吹哨者再揭7大質疑　「3份報告能解開送醫真相」

記者黃翊婷／綜合報導

新北市中和區2歲男童恩恩染疫病逝，隨著11段關鍵音檔曝光，新北市長侯友宜昨日（22日）道歉並表示會「全部負責」。恩恩爸同日深夜在臉書PO向吹哨者致謝，同時也提出7大疑問，包含是誰制定新北的SOP、衛生局（衛生所）失聯的原因等等，「我認為具體的扛起責任，就是發起新北市政府內部的行政調查，同時也請提供4月下旬新北市政府內部的調查報告，以及新北市政府提供給CDC的調查報告。」

▲恩恩爸希望能早日查清楚孩子送醫流程的真相。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

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恩恩爸22日深夜在臉書PO文表示，多日苦苦追求的錄音檔最後竟然是透過媒體才能聽到，他尋求正式管道提出要求，卻遭跋扈地拒絕，現在想來還是覺得很諷刺，但他很感謝勇敢的吹哨者，也希望政府保護這些吹哨者，這不僅是為了恩恩的真相，也是為了往後的台灣社會。

恩恩爸接著說，經過仔細並反覆聆聽錄音檔，再比對手邊簡略的橫向通聯紀錄表，他卻產生了更多疑問，希望新北市政府能對此好好說明，詳細如下：

1、誰制定新北這個SOP？誰該為此負責？

2、衛生局（衛生所）失聯的原因？當下的指揮官是誰？

3、消防局和衛生局人員對於病況詢問太少，為何要不斷重複問個資？先進的防疫派遣系統在哪裡？

4、衛生局和雙和醫院的通聯紀錄和電話錄音、檔案紀錄在哪？

5、雙和當天有不收新冠病患嗎？為什麼分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收」？衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的？

6、消防局第一通電話的接線值勤員有明確把恩恩意識不清的狀況，轉達給施小姐（護理師）嗎？當下勤務中心的指揮狀況如何？當日指揮官是誰？

7、第一通電話已經知道恩恩昏迷，為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922？

▲侯友宜道歉並表示會扛起責任。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，對於侯友宜道歉並表示會全部負責，恩恩爸認為，侯市長上午說要扛起責任，下午又說要交給公正的司法單位調查，「到底哪個才是你的態度？我認為具體的扛起責任，就是發起新北市政府內部的行政調查，同時也請提供4月下旬新北市政府內部的調查報告，以及新北市政府提供給CDC的調查報告。」

恩恩爸說，如果可以具體提出上述3份報告，將一切攤在陽光下，讓他和全國關心此案的人民都能了解恩恩送醫的流程，相信集合眾人的智慧，一定能讓真相水落石出，同時也能透過這個機會確認新北市政府的SOP是否已經修改到位，而且萬無一失，「這件事情不只是為了解開恩恩送醫的真相，也是為了往後不會再有任何確診的新北市民緊急醫療就醫受到阻礙。再次謝謝大家的關心！」

▼恩恩爸臉書全文。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）