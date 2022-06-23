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恩恩案負全責　侯友宜：我曾失去過，怎可能不感同身受

記者黃翊婷／綜合報導

新北市中和區2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜22日道歉並表示會「全部負責」。侯友宜隨後也在臉書PO出一篇長文，坦言自己「曾經失去過，怎麼可能不感同身受？」但很遺憾這幾天消防局的電話錄音檔案外洩，並且遭到公布，造成家屬和相關同仁困擾，他深感愧疚，「因為我沒有做好保護大家的責任。」

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜表示自己也曾經失去過，對恩恩案感同身受。（圖／記者呂佳賢攝）

1992年5月15日健康幼稚園火燒車事件，造成23人死亡、9人輕重傷，侯友宜的兒子也在這場大火中罹難，罹難者家屬官司打了12年才終於定讞。

面對恩恩案，侯友宜22日在臉書PO文表示，自從第一波疫情以來，不少親人、朋友、同事從身邊離開，「每一個生命，都值得我們珍惜呵護，尤其曾經失去過，怎麼可能不感同身受？就是因為經歷過相同的痛，保護好每一個生命，一直是我最重要的責任。」恩恩案發生至今已經過2個多月，相關單位知道恩恩的狀況後，大家都盡一切努力希望能將孩子挽回。

侯友宜提到，恩恩爸想了解事件過程、想知道通話內容，他完全可以體會，因為他也曾經如此，「但我們也必須顧慮到通話另一方，受限法律的規定，避免第一線同仁再受到困擾」，很遺憾這幾天消防局的電話錄音檔案外洩，並且遭到公布，造成家屬和相關同仁困擾，甚至受到傷害，他身為市長深感愧疚，「因為我沒有做好保護大家的責任」，後續會針對消防、醫療、救護進行檢討和學習，並配合司法機關偵辦，沒有人例外，包含他自己。

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲恩恩爸提出7大疑問，希望新北市政府說明。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

而恩恩爸除了點名新北市衛生局長陳潤秋、新北市消防局長黃德清2人應下台負責，22日深夜也在臉書PO文向吹哨者致謝，同時提出7大疑問希望新北市政府好好說明，詳細如下：

1、誰制定新北這個SOP？誰該為此負責？
2、衛生局（衛生所）失聯的原因？當下的指揮官是誰？
3、消防局和衛生局人員對於病況詢問太少，為何要不斷重複問個資？先進的防疫派遣系統在哪裡？
4、衛生局和雙和醫院的通聯紀錄和電話錄音、檔案紀錄在哪？
5、雙和當天有不收新冠病患嗎？為什麼分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收」？衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的？
6、消防局第一通電話的接線值勤員有明確把恩恩意識不清的狀況，轉達給施小姐（護理師）嗎？當下勤務中心的指揮狀況如何？當日指揮官是誰？
7、第一通電話已經知道恩恩昏迷，為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922？

對於侯友宜表示會全部負責，恩恩爸認為，要具體扛起責任，應該發起新北市政府內部的行政調查，「同時也請提供4月下旬新北市政府內部的調查報告，以及新北市政府提供給CDC的調查報告。」若能將這3份報告攤開在陽光下，他相信很快就能讓真相水落石出。

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